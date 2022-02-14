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Haberler Magazin Anne olmaya gün sayan Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz!

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haber gelmişti. Tatlıtuğ çifti, bebek beklediklerini açıklamıştı. Çift, bu haberle hayranlarını sevindirmişti. Anne olmaya hazırlanan Başak Dizer, önceki gün yeni karnı burnunda fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

14.02.2022, 16:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022, 16:12

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz!

2016 yılında Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer (44), şimdilerde 'bebek' sevinci yaşıyor. İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kar tatiline çıktı.

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz!

BEBEK GÖRÜNDÜ

Annelik heyecanı yaşayan Dizer, tatilden fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Ünlü isim, beyaz paltosu, siyah taytı ve siyah botlarıyla objektif karşısına geçti.

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz!

Başak Dizer'in karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık altı aylık hamile olan Dizer'in, "Dağlar dağlar..." notunu düştüğü gönderisine takipçilerinden beğeni ve nazar boncuğu emojisi yağdı.

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz!

"HAMİLELİK YAKIŞMIŞ"

Geçtiğimiz hafta da objektiflere poz veren Başak Dizer, yoğun ilgi görmüştü. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için "Hamilelik yakışmış" gibi yorumlar yapılmıştı.

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz!

ŞİMDİDEN TEKLİF YAĞIYOR

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, bebek heyecanı yaşarken, firmalar arasında da adeta rekabet başladı. Minik Tatlıtuğ'a bebek bezinden pusete kadar birçok firmadan şimdiden teklifler geliyor.

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz!

Markalar reklamlarında minik Tatlıtuğ'u görmek isterken, beş aylık hamile olan Başak Dizer'in bir mobilya firmasından reklam teklifi aldığı konuşuluyor.

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz!

Akşam gazetesinin haberine göre; bebek odası takımlarını tanıtması için Başak Dizer'e 200 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklif eden bir firma, 'hayır' yanıtını aldı.

Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda yeni poz!

44 yaşındaki ünlü stil danışmanının söz konusu teklifi geri çevirmesinde, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü olduğu öne sürüldü.