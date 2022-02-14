Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den yeni paylaşım!

Erken'in paylaşımında; "Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür.