Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken’den yeni paylaşım!

Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak acılı eş, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.
Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
EŞİNİ KAYBETTİ
Ancak yaklaşık üç hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
"ÖLDÜM DER DURUR YİNE YAŞARSIN"
Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.
Erken'in paylaşımında; "Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür.
Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya; öldüm der durur yine de yaşarsın…" ifadeleri yer aldı.
SON DANSLARINI YAYINLADI
Öte yandan ünlü isim, birkaç gün önce de eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaşmıştı. Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, herhangi bir not yazmamıştı.
"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"
Daha önce de eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken, paylaşımına; "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düşmüştü.