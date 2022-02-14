Özcan Deniz ile adını duyuran Feyza Aktan’dan yeni işi belli oldu

İkili bir süre önce de çocuklarının velayeti için birbirine girdi. Özcan Deniz eski eşi için aylık 10 bin TL, oğlu Kuzey için ise 2 bin 500 TL nafaka öderken "Kadınların çoğu nafaka koparmak için boşanıyor. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın" demişti.