Özcan Deniz ile adını duyuran Feyza Aktan’dan yeni işi belli oldu

Türkiye 'Feyza Aktan' ismini Özcan Deniz sayesinde duydu. Aktan, 2018'de Deniz'le evlendi. 15 ay evli kalan ikiyi, anlaşmalı olarak boşandı.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş, evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olmuştu. Çift, 15 ay evli kaldıktan sonra da ayrılık kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmıştı. Deniz ve Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansalar da, şiddet iddiası ve velayet mücadeleleriyle mahkemelik olmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde de velayet davası sonuçlanmış, Kuzey Deniz'in velayetinin annesi Feyza Aktan'da kalmasına karar verilmişti. Bu olaylarla gündemden düşmeyen eski eş Feyza Aktan, influncerlık için ilk adımı attı.
Türkiye 'Feyza Aktan' ismini Özcan Deniz sayesinde duydu. Aktan, 2018'de Deniz'le evlendi. 15 ay evli kalan ikiyi, anlaşmalı olarak boşandı.
Boşandıktan kısa bir süre sonra barışan çiftin ikinci ayrılığı ise skandallarla doluydu. Genç kadın, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken Deniz ise Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia etti.
Karşılıkla yapılan suçlamaların ardından Feyza Aktan'ın Instagram'daki takipçi sayısı 109 bine ulaştı.
DAHA ANLAŞMA YAPMADI
Hakkında demediğini bırakmadığı Özcan Deniz sayesinde yakaladığı şöhretine olaylı boşanma süreciyle şöhret katan Feyza Aktan, Instagram'da iş birliklerine başladı.
Aktan, Instagram'dan paylaşım yapmak için 5 ile 25 bin TL arasında değişen ücretler talep etti. Ancak şu ana dek hiçbir marka, Özcan Deniz'in eski eşiyle iş birliğine yanaşmadı.
Öte yandan 2018'de Özcan Deniz Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan adını da bu evlilikle duyurdu. Ancak ilişkileri pek de yolunda gitmeyen çift bir süre sonra ayrıldı.
Ayrılıktan kısa süre sonra barışan ikili bir süre birlikte yaşadıktan sonra ise olaylı şekilde boşandı. Feyza Aktan Deniz'den şiddet gördüğünü söyledi, karşılıklı iddialar devam ederken kavga görüntüleri herkesi şoke etti.
İkili bir süre önce de çocuklarının velayeti için birbirine girdi. Özcan Deniz eski eşi için aylık 10 bin TL, oğlu Kuzey için ise 2 bin 500 TL nafaka öderken "Kadınların çoğu nafaka koparmak için boşanıyor. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın" demişti.
EĞİTİMDEN SONRA TEKLİFLERE BAKACAK
Velayeti alan Aktan kendi parasını kazanmak için yeni bir hamle yaptı. Oyunculuk yapmaya karar veren Feyza Aktan ders almaya da başladı. Genç anne kendini hazır hissettiğinde gelen teklifleri değerlendirecek...