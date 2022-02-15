  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 40 yaşındaki oyuncu Tuba Ünsal, yeni bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkmak için sahnede provadaydı. Yoğun çalışma temposu içinde olan güzel oyuncu, sahnede çalışırken bir anda yere yığıldı. Bilinci kapanan Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı.

15.02.2022, 11:53

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Tuba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Cadde'nin haberine göre; aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Uzun saatler yemekte yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

İLK MÜDAHALE SAHNEDE YAPILDI

Bilinci kapandığı öğrenilen oyuncunun ilk müdahalesi sahnede yapıldı.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Kısa süre sonra kendisine gelen Ünsal, ilerleyen saatlerde taburcu oldu.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Evinde dinlenmeye geçen Ünsal'ın, çarşamba günü prömiyeri gerçekleşecek oyunu için yeniden provalara başladığı konuşuluyor.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Güzel oyuncunun başrolünde oynadığı tiyatro oyunu için bugüne kadar 4 milyon TL harcadığı ortaya çıkmıştı.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Oyunda Tuba Ünsal'ın yanı sıra Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel ve Hande Subaşı gibi isimler de yer alıyor.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

'ÇALIŞMAKTAN ÇOK YORULDUM'

Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sitem etmişti.

Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Aylardır koronavirüs, euro ve dolar derken çok zorlanıyorum. Sadece oyuncu olsaydım, kendime dinlenme ve hasta olduğunda evde kalma hakkı tanırdım. Şu an bunu yapamıyorum. Bu şartlarda çalışmaktan çok yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.