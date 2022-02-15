Sahnede korkutan anlar! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal bir anda yere yığıldı

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Aylardır koronavirüs, euro ve dolar derken çok zorlanıyorum. Sadece oyuncu olsaydım, kendime dinlenme ve hasta olduğunda evde kalma hakkı tanırdım. Şu an bunu yapamıyorum. Bu şartlarda çalışmaktan çok yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.