Haberler Magazin Alina Boz ve Mithat Can Özer evleniyor mu?

Son olarak Maraşlı dizisinde yer alan Alina Boz, uzun süredir Mithat Can Özer ile birlikteliğini sürdürüyor. Son zamanlarda 3 yıllık ilişkinin bittiği ve çiftin ayrıldığı konuşulurken ikiliden beklenmedik bir hamle geldi. İşte Alina Boz ve Mithat Can Özer ilişkisinde dair o detay...