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Alina Boz ve Mithat Can Özer evleniyor mu?

Son olarak Maraşlı dizisinde yer alan Alina Boz, uzun süredir Mithat Can Özer ile birlikteliğini sürdürüyor. Son zamanlarda 3 yıllık ilişkinin bittiği ve çiftin ayrıldığı konuşulurken ikiliden beklenmedik bir hamle geldi. İşte Alina Boz ve Mithat Can Özer ilişkisinde dair o detay...

16.02.2022, 10:07

Alina Boz ve Mithat Can Özer evleniyor mu?

3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer'in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. Hürriyet'in haberine göre; çiftin ayrılmadığı, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını ortaya çıktı.

Alina Boz ve Mithat Can Özer evleniyor mu? Ünlü çiftten şaşırtan iddia

Güzel oyuncu, Sezen Aksu'nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy'de müstakil bir villa kiralayan çift, aylık 45 bin lirayı gözden çıkarmış.

Alina Boz ve Mithat Can Özer evleniyor mu? Ünlü çiftten şaşırtan iddia

Ömer Faruk Sorak'ın yeni filmi "Bandırma Füze Kulübü"nün başrolünü Deniz Can Aktaş'la paylaşan Alina Boz, çekimler nedeniyle bir süredir Bandırma'daydı.

Alina Boz ve Mithat Can Özer evleniyor mu? Ünlü çiftten şaşırtan iddia

Çekimleri tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen güzel oyuncu, şimdilerde yeni evine yerleşme telaşı yaşıyor.