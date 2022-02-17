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Haberler Magazin Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic'ten çok konuşulacak sözler

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic'ten çok konuşulacak sözler

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 2008 yılında evlenmiş, iki çocukları olmuş, 2018 yılında ise boşanmıştı. Son zamanlarda eski eşler nafaka yüzünden ise davalık olmuştu. Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın nafaka iptali için dava açtığını duyunca eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçladı.

17.02.2022, 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022, 14:52

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic’ten çok konuşulacak sözler

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal para yüzünden birbirine girdi. Mustafa Sandal ödemesi gereken aylık 15 bin TL'yi ödemediği iddiasıyla eski eşine icra takibi başlatan Emina Jahovic'e karşı nafakanın iptal edilmesi için dava açtı.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic’ten çok konuşulacak sözler

Emina Jahovic bu davayı duyunca eteğindeki taşları tek tek döktü.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic’ten çok konuşulacak sözler

Emina Jahovic, "Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir" diyerek mahkemeye sunduğu dilekçede, Musti'yi kendisinden 'mal kaçırmakla' suçladı.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic’ten çok konuşulacak sözler

"Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirdi" iddiasını ortaya atan Emina Jahovic, Sırp basınına içini döktü.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic’ten çok konuşulacak sözler

'Telegraph' gazetesinin haberine göre; güzel şarkıcı evli olduğu dönemde reklam ve müzikten kazandığı tüm parayı kuruşuna kadar Mustafa Sandal'la ortak hesabına aktardı.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic’ten çok konuşulacak sözler

Ancak Mustafa Sandal ise kazandığı paranın çok büyük kısmını bu hesap yerine açtığı diğer gizli hesaplara yatırdı.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Emina Jahovic’ten çok konuşulacak sözler

Şimdi ünlü popçunun evlilikleri boyunca ne kadar kazandığıyla ilgili bir araştırma yapılmasını isteyen Emina Jahovic'e göre Sandal, toplam 20 milyon euro'luk gayrimenkullerinden de pay vermek istemedi.