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Haberler Magazin Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel'den yeni hamle!

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel'den yeni hamle!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizi setinde başlayan arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğü, birlikte oldukları iddia edilmişti. Aşklarını ilk zamanlarda saklayan çift, Maldivler'e tatile giderken el ele görüntülenmiş ve konuşulanları belgelemişti. Kerem Bürsin-Hande Erçel çiftinden geçtiğimiz günlerde ise kötü haber gelmiş ve büyük aşk yaşayan çift, yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel'den ayrılık sonrası yeni hamle geldi.

18.02.2022, 16:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 16:09

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel’den yeni hamle!

Gözde oyuncular Hande Erçel ile Kerem Bürsin, bir dizide partner olmalarının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Maldivler tatiline çıkarak aşklarını ilan eden ünlü çift, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel’den yeni hamle!

Ancak bir süredir ikilinin ayrıldığı yönünde haberler gündeme gelmeye başladı. Kerem Bürsin'in Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in doğum gününde yer almaması ile iddiaları güçlendirmişti.

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel’den yeni hamle!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılık haberleri karşısında sessiz kalıp açıklamada bulunmamıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel’den yeni hamle!

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Kerem Bürsin'in hamlesi ise şimdiden merak konusu oldu.

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel’den yeni hamle!

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in 30'uncu doğum gününü kutlamak için Sapanca'ya gitmişti. Kerem Bürsin'in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel’den yeni hamle!

"BİTTİ, ARTIK DÖNÜŞ YOK"

Uzun süredir birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin, Gamze Erçel'in doğum gününden bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi.

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel’den yeni hamle!

Bu kararı güzel oyuncunun aldığı iddia edildi. Bir başka iddiaya göre ise Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söylendi.

Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel’den yeni hamle!

Güzel oyuncunun son hamlesi de bu iddiaları destekliyor.