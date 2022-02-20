Haberler Magazin Ünlü çiftin romantik akşamı! Bensu Soral ve Hakan Baş aşkı tam gaz devam ediyor

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018'de birlikteliklerini nikah masasında taçlandırmışlardı. Son zamanlarda ise evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Çiftin birbirlerini aldatma iddialarından sonra Soral ve Baş bir karar almışlar, sorunlarını aşmaya çalıştıklarını belirtmişlerdi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan çift, aralarındaki buzları eritmiş ve yeni yılı Paris'te karşılamışlardı. İlişkilerine bir şans daha veren Soral ve Baş, önceki akşam Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ikilinin mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.