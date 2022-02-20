Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

Geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık yaşasalar da 2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor.
Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal üç yıldır birliktelik yaşayıyor ve çiftin evlenecekleri de biliniyor. Nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift, düğün tarihini netleştirmiş, geçtiğimiz gün ise müjdeli haberi, sosyetik güzel sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi ise ünlü çift, evliliğe ilk adımı atarak aile arasında sade bir törenler nişanlandı. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık yaşasalar da 2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor.
İlişkilerini bir dargın, bir barışık sürdüren ikili geçtiğimiz haftalarda flaş bir karar aldı. Evlilik kararı alan ünlü çift, bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR!
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, bugün evlilik yolunda ilk adımı attı. Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup'la bugün düzenlenen aile arasında sade bir törenle nişanlandı.
"ÖMÜR BOYU AŞKIM OLACAK"
Melis Sütşurup nişan karelerini "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" notuyla paylaştı. Mustafa Sandal ise sosyal medyadan nişan pastasının fotoğrafını paylaştı.
Ünlü sanatçı fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Çift, yüzükleriyle poz vermeyi de ihmal etmedi.
Aile arasında yapılan sade nişan töreninde çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.
'MUSTİ'NİN TİŞÖRTÜ OLAY OLDU
Mustafa Sandal'ın gecede düz siyah tişört giymesi ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü popçu tercihiyle sosyal medyanın diline düştü.
DÜĞÜN HAZİRAN'DA
Çiftin, 10-12 Haziran arasında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı görülmüştü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Mutluluklar..." mesajı yağmıştı.
Öte yandan Sandal, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Melis San... yükleniyor' bakışları..." notuyla yayınlayarak, yakın zamanda nikah masasına oturacaklarının sinyalini vermişti.