Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal üç yıldır birliktelik yaşayıyor ve çiftin evlenecekleri de biliniyor. Nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift, düğün tarihini netleştirmiş, geçtiğimiz gün ise müjdeli haberi, sosyetik güzel sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi ise ünlü çift, evliliğe ilk adımı atarak aile arasında sade bir törenler nişanlandı. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.