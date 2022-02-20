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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal üç yıldır birliktelik yaşayıyor ve çiftin evlenecekleri de biliniyor. Nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift, düğün tarihini netleştirmiş, geçtiğimiz gün ise müjdeli haberi, sosyetik güzel sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi ise ünlü çift, evliliğe ilk adımı atarak aile arasında sade bir törenler nişanlandı. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

20.02.2022, 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022, 10:26

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

Geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık yaşasalar da 2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

İlişkilerini bir dargın, bir barışık sürdüren ikili geçtiğimiz haftalarda flaş bir karar aldı. Evlilik kararı alan ünlü çift, bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, bugün evlilik yolunda ilk adımı attı. Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup'la bugün düzenlenen aile arasında sade bir törenle nişanlandı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

"ÖMÜR BOYU AŞKIM OLACAK"

Melis Sütşurup nişan karelerini "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" notuyla paylaştı. Mustafa Sandal ise sosyal medyadan nişan pastasının fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

Ünlü sanatçı fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Çift, yüzükleriyle poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

Aile arasında yapılan sade nişan töreninde çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

'MUSTİ'NİN TİŞÖRTÜ OLAY OLDU

Mustafa Sandal'ın gecede düz siyah tişört giymesi ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü popçu tercihiyle sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

DÜĞÜN HAZİRAN'DA

Çiftin, 10-12 Haziran arasında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı görülmüştü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Mutluluklar..." mesajı yağmıştı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup nişanlandı

Öte yandan Sandal, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Melis San... yükleniyor' bakışları..." notuyla yayınlayarak, yakın zamanda nikah masasına oturacaklarının sinyalini vermişti.