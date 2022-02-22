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Haberler Magazin Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

Bu iddia magazine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde final veren yarışma programında yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve meslektaşı Kubilay Aka'nın birlikte olduğu konuşuldu. Aynı yarışmada jüri üyesi olan Doğu Demirkol'un yayınladığı videoda, ikilinin el ele görüntülenmesi ve panik olmaları dikkatleri çekti.  Olayın ardından oyuncunun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'dan flaş bir hamle geldi.

22.02.2022, 17:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022, 17:24

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü isimlerin kostümler içinde şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de maskenin altındaki ismi tahmin etmeye çalıştığı yarışmanın 'Kuzgun' ve 'Ördek'i, Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun, çekimler sırasında yakınlaştığı ileri sürüldü.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ!

'2. Sayfa' programında yer alan habere göre; set dışına da taşınan Aslı Bekiroğlu-Kubilay Aka yakınlaşması sonrası 26 yaşındaki güzel oyuncunun ilişkisi bitti.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

Yarışmanın final gecesinin hemen ardından ünlü oyuncular setten birlikte çıktı. Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntünün kadrajına ilk olarak yarışmacı Burcu Özberk ve jüri Alican Yücesoy girdi. İki arkadaş, kol kola yürüyordu.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

FARK EDİNCE PANİK OLDULAR

Birkaç saniye sonra Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bıraktı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

15 GÜNDÜR SOĞUK RÜZGARLAR!

Aynı magazin programında söylenenlere göre; Bekiroğlu, Telkıvıran'la iletişimini birden kesiyor. Aralarında ayrılık konuşması olmayan ikili, 15 gündür hiç görüşmüyor ve konuşmuyor. Çağrı, dün akşam saatlerinde yakınlaşmadan haberdar oluyor.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Her şey yolunda" yanıtını vermişti.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.