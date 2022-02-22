Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü isimlerin kostümler içinde şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de maskenin altındaki ismi tahmin etmeye çalıştığı yarışmanın 'Kuzgun' ve 'Ördek'i, Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun, çekimler sırasında yakınlaştığı ileri sürüldü.
Bu iddia magazine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde final veren yarışma programında yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve meslektaşı Kubilay Aka'nın birlikte olduğu konuşuldu. Aynı yarışmada jüri üyesi olan Doğu Demirkol'un yayınladığı videoda, ikilinin el ele görüntülenmesi ve panik olmaları dikkatleri çekti. Olayın ardından oyuncunun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'dan flaş bir hamle geldi.
Ünlü isimlerin kostümler içinde şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de maskenin altındaki ismi tahmin etmeye çalıştığı yarışmanın 'Kuzgun' ve 'Ördek'i, Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun, çekimler sırasında yakınlaştığı ileri sürüldü.
GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ!
'2. Sayfa' programında yer alan habere göre; set dışına da taşınan Aslı Bekiroğlu-Kubilay Aka yakınlaşması sonrası 26 yaşındaki güzel oyuncunun ilişkisi bitti.
Yarışmanın final gecesinin hemen ardından ünlü oyuncular setten birlikte çıktı. Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntünün kadrajına ilk olarak yarışmacı Burcu Özberk ve jüri Alican Yücesoy girdi. İki arkadaş, kol kola yürüyordu.
FARK EDİNCE PANİK OLDULAR
Birkaç saniye sonra Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bıraktı.
15 GÜNDÜR SOĞUK RÜZGARLAR!
Aynı magazin programında söylenenlere göre; Bekiroğlu, Telkıvıran'la iletişimini birden kesiyor. Aralarında ayrılık konuşması olmayan ikili, 15 gündür hiç görüşmüyor ve konuşmuyor. Çağrı, dün akşam saatlerinde yakınlaşmadan haberdar oluyor.
Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Her şey yolunda" yanıtını vermişti.
BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI
Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.