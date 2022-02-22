Haberler Magazin Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Kubilay Aka ile aşk mı yaşıyor?

Bu iddia magazine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde final veren yarışma programında yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve meslektaşı Kubilay Aka'nın birlikte olduğu konuşuldu. Aynı yarışmada jüri üyesi olan Doğu Demirkol'un yayınladığı videoda, ikilinin el ele görüntülenmesi ve panik olmaları dikkatleri çekti. Olayın ardından oyuncunun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'dan flaş bir hamle geldi.