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Haberler Magazin Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

34 yaşındaki oyuncu Berkay Ateş, aylar önce gönlünü 30 yaşındaki milli voleybolcu Simge Aköz'e kaptırmıştı. Aşkları doludizgin devam eden çift, önceki gün birlikte Rumelihisarı'nda bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Kahvaltı sırasında hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen oyuncu, basın mensuplarıyla da ayaküstü sohbet etti ve ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

23.02.2022, 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022, 09:41

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' karakterine hayat veren Berkay Ateş, aradığı aşkı milli voleybolcu Simge Aköz'de bulmuştu.

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Ünlü çift, önceki gün Rumelihisarı'nda objektiflere takıldı. Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden ikili, kahvaltı yaptı. Yemek sırasında hayranlarının ilgisiyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Bir saate yakın kaldıkları mekandan kendi araçlarıyla ayrılan çiftten Berkay Ateş, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

"CANSU İLE ENERJİMİZ TUTTU"

Milliyet'in haberine göre; 'Sadakatsiz' dizisinin başarısı hakkında konuşan oyuncu, "Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim.

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Bu anlamda kendimi keyifli hissediyorum. Cansu (Dere) ile daha önce 'Annem' dizisinde oynamıştım. O zaman da aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu" dedi.

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Diziden ayrılacağı konuşulan Berkay Ateş, "Ölüm sahnesi çekilmiş" diyen gazetecilere, "Ölüm sahnesi mi çekilmiş? Yok yani, biz çalışıyoruz. Sete gidiyorum" cevabını verdi.

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

"KEYİFLE YAŞIYORUM"

Kısa bir süre önce Simge Aköz ile aşk yaşamaya başlayan Berkay Ateş, ilişkisi hakkında ise "Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor" açıklamasında bulundu. Oyuncu, röportaj sonrası aracına binerek, setin yolunu tuttu.

Oyuncu Berkay Ateş sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Öte yandan mutlu birliktelikleri tüm hızıyla devam eden çiftten Simge Aköz, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Ateş ile birlikte gülerken çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlanan ünlü isim, paylaşımına; 'İyi ki' notunu düşmüştü.