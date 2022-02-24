Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada tepkilerin odağı oldu

"BEN DE SAYENİZDE ÖĞRENDİM"



"Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama çeşitleri farklı. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım. Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı hissetmedim.