Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada tepkilerin odağı oldu

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Doktorlar dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerin sosyetik güzeli Özilhan, dünyaca ünlü bir markanın bakım kremini önerdi, tepkilerin odağı oldu. Özilhan'ın önerdiği kremin 45 bin TL olduğu iddia edildi, görenler şaşkınlığa uğradı. Özilhan, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.
İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
'45 BİN TL'LİK KREM ÖNERDİ' İDDİASI
Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sosyetik güzel, son olarak dünyaca ünlü bir markanın bakım kremlerini önerdi. Ünlü ismin önerdiği kremin 45 bin TL olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcıları, duruma tepki gösterdi.
"SESSİZLİĞİNİ BOZDU"
Hakkındaki iddianın ardından '2. Sayfa' programının sunucularına mesaj atan Yasemin Özilhan, böyle bir kremi önerdiği iddialarını yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:
"BEN DE SAYENİZDE ÖĞRENDİM"
"Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama çeşitleri farklı. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım. Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı hissetmedim.
Ancak ekonomik olarak bulunduğumuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış haber yapılıp insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti."
Öte yandan ünlü isim, verdiği tarifle sosyal medyada gündem olmuştu. Özilahan mutfağa girip kilosu 759 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi vermiş ve yine tepkilerin odağı olmuştu.
TARZIYLA TAM NOT ALDI
Giyim tarzıyla da sık sık gündem olan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz haftalarda beyaz montu ve şapkasıyla asansörde çektiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Sosyetik güzelin beyaz kalp emojisiyle paylaştığı kareye kısa sürede binlerce beğeni gelmişti. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Özilhan'ın tarzı, sevenlerinden tam not almıştı.