Doğuma Marmaris’te hazırlanan Sinem Kobal’dan yeni paylaşım geldi

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.
Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 6.5 aylık hamile olan güzel oyuncu, şimdilerde Marmaris'te doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da, Atv'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in çekimleri nedeniyle adeta İstanbul-Marmaris arası mekik dokuyor. Son olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanan 6.5 aylık hamile olan güzel oyuncudan yeni bir poz geldi. Takipçileri Kobal'ı beğeni yağmuruna tuttu. O paylaşım, görenlere ise "Maşallah!" dedirtti.
2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor. Hamile eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin için hiç bir masraftan kaçınmayan Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'daki evlerini de daha büyük bir ev ile değiştirmişti.
İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal'dan günler sonra yeni poz geldi. Sinem Kobal'ın paylaşımına ünlülerin de arasında bulunduğu takipçilerinden yorum yağdı.
İşte Sinem Kobal'ın yeni pozu...
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Kobal, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Sosyalmedya kullanıcılarının iltifat yağmuruna tuttuğu Kobal için "Hamilelik Yaramış", "Yine güneş gibi parıldıyorsun" yorumları yapıldı.