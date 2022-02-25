Haberler Magazin Doğuma Marmaris'te hazırlanan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 6.5 aylık hamile olan güzel oyuncu, şimdilerde Marmaris'te doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da, Atv'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in çekimleri nedeniyle adeta İstanbul-Marmaris arası mekik dokuyor. Son olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanan 6.5 aylık hamile olan güzel oyuncudan yeni bir poz geldi. Takipçileri Kobal'ı beğeni yağmuruna tuttu. O paylaşım, görenlere ise "Maşallah!" dedirtti.