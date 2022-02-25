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Haberler Magazin Filiz Akın'dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Filiz Akın'dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz ay Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı usta sanatçı Fatma Girik'i unutmadı. Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte Fatma Girik'i ziyarete gittikleri bir viodeyu sosyal medya hesabından paylaştı. Usta sanatçı, paylaşımıyla görenleri duygulandırdı.

25.02.2022, 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022, 15:18

Filiz Akın’dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Filiz Akın’dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Fatma Girik'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Filiz Akın’dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak anılan Fatma Girik'le ilgili yakın dostu Filiz Akın'dan bir paylaşım geldi.

Filiz Akın’dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte ziyaret ettiği Fatma Girik'le sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Filiz Akın’dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Filiz Akın, paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı. Akın, şu ifadeleri kullandı: "Fatmacığımızı, Menekşe Gözlüm'ü kaybedeli bir ay oldu.

Filiz Akın’dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Dobra sözlüm, hayatının da hakkını verdin sanatının da... Seni çok özlüyorum... Sen de bulduğu değerlerle seni çok seven herkes özlüyor Fatmacığımmm..."