Filiz Akın’dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz ay Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı usta sanatçı Fatma Girik'i unutmadı. Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte Fatma Girik'i ziyarete gittikleri bir viodeyu sosyal medya hesabından paylaştı. Usta sanatçı, paylaşımıyla görenleri duygulandırdı.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Fatma Girik'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak anılan Fatma Girik'le ilgili yakın dostu Filiz Akın'dan bir paylaşım geldi.
Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte ziyaret ettiği Fatma Girik'le sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Filiz Akın, paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı. Akın, şu ifadeleri kullandı: "Fatmacığımızı, Menekşe Gözlüm'ü kaybedeli bir ay oldu.
Dobra sözlüm, hayatının da hakkını verdin sanatının da... Seni çok özlüyorum... Sen de bulduğu değerlerle seni çok seven herkes özlüyor Fatmacığımmm..."