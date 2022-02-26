Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün ve Murat Boz cephesinde neler oluyor?

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, çekimleri 2021 yılının yaz aylarında Ayvalık'ta gerçekleşen Another Self dizisinde rol almışlardı.
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un rol aldıkları, çekimleri 2021 yılının yaz aylarında Ayvalık'ta gerçekleşen Another Self dizisinin setinde aşk yaşamaya başladıkları iddia edilmiş ancak ikiliden bu iddialar karşısında bir açıklama gelmemişti. Bu durum da iddiaları güçlendirmişti. Son olarak ikili, arkadaş ortamında verdikleri pozla gündeme geldi.
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, çekimleri 2021 yılının yaz aylarında Ayvalık'ta gerçekleşen Another Self dizisinde rol almışlardı.
İkilinin paylaştıkları bazı samimi pozlar, haklarında aşk dedikodularını çıkarmıştı.
Tuba Büyüküstün o dönem çıkan aşk dedikoduları için, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, arkadaşız" yanıtını vermişti.
Murat Boz da aynı şekilde, "Tuba ile güzel bir iş çıkardık" demekle kalmıştı. Ancak Murat Boz'un yaptığı son paylaşım, aşk iddialarını yeniden güçlendirdi.
Ekipçe çekilen fotoğraflarda Büyüküstün ile Boz'un samimiyetleri dikkat çekti.
Tuba Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini tek celsede noktalamıştı.
Büyüküstün'ün bu evliliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunuyor.
Öte yandan Aslı Enver ile uzun soluklu ilişkisi sona erdikten sonra uzun bir süre yalnızlığı tercih eden şarkıcı Murat Boz'un, geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Tuba Büyüküstün ile uzun süredir aşk yaşadığı iddia ediliyor.
Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde birlikte rol alan ikilinin aşk yaşadığı, hatta geçtiğimiz aylarda Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yediğine ilişkin haberler basına yansımıştı.
İddiaları yalanlayan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra aynı karede görüntülendi. Ekiple akşam yemeğinde buluşan ikili, gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün samimi halleri ise dikkat çekti.