Haberler Magazin Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün ve Murat Boz cephesinde neler oluyor?

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un rol aldıkları, çekimleri 2021 yılının yaz aylarında Ayvalık'ta gerçekleşen Another Self dizisinin setinde aşk yaşamaya başladıkları iddia edilmiş ancak ikiliden bu iddialar karşısında bir açıklama gelmemişti. Bu durum da iddiaları güçlendirmişti. Son olarak ikili, arkadaş ortamında verdikleri pozla gündeme geldi.