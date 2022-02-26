Aşkları belgelendi! Defne Samyeli ve Onur Arıkan objektiflere yakalandı

Defne Samyeli ile iş insanı Onur Arıkan'ın birlikteliği resmen belgelendi. İkili, önceki gece Samyeli'nin sahne aldığı mekanda, gece boyunca birbirlerinin gözlerine bakarak şarkılar söylediler.
49 yaşındaki ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, magazin gündeminde sıkça kendine yer buluyor. Güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşulan Samyeli, özel hayatıyla da çokça merak ediliyor. Güzel sanatçı, geçtiğimiz aylarda kendisinden 9 yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile anılıyordu. Samyeli, önceki akşam sahne aldığı mekandan çıkarken, objektiflere yakalandı. Peki, aynı gece yanında kim mi vardı? Görüntü vermek istemediği iş insanı Onur Arıkan... Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini belirten Samyeli, ne yaptıysa da anıldığı iş insanıyla objektiflerden kaçamadı.
Defne Samyeli ile iş insanı Onur Arıkan'ın birlikteliği resmen belgelendi. İkili, önceki gece Samyeli'nin sahne aldığı mekanda, gece boyunca birbirlerinin gözlerine bakarak şarkılar söylediler.
Çift, gece sonunda mekandan birlikte çıkacağı sırada kapıda basın mensuplarının olduğunu duyunca, hedef şaşırtmayı denese de başarılı olamadı.
DEFNE'DEN CEVAP YOK!
Samyeli, mekanın otopark kısmından bir arkadaşıyla çıktı. Basın mensuplarının "Onur Arıkan ile aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Hayırlı olsun, yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna Samyeli, "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" diyerek uzaklaştı.
Onur Arıkan'ın ise gece sonunda bir kadın ile taksiye binerek, başka bir mekanda eğlencesine devam etmiş izlenimi vermeye çalışması dikkat çekti.
"ESKİ EŞİM KIYAFETLERİME KARIŞIRDI"
Samyeli, eski eşi Eren Talu'nun evli oldukları dönemde giyim konusunda kendisine çok karıştığını açıklamıştı: Bir zamanlar çok karışırdı. Evlilik dönemlerinde geleneksel Türk erkeği durumlarını yaşamayan kadın yoktur. Muzdarip değilim ama insanların sınırlarını kendisi çizmesi gerektiğine inanıyorum. Bence ne giyeceğimize biz karar vermeliyiz. Bununla ilgili kimsenin sınırlandırması söz konusu olmamalı.
"KENDİMİ DÖRT AYDA EVLİ BULDUM"
Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir programa konuk olan 49 yaşındaki güzel, "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi dört ayda evli buldum, anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır' dedi." Öte yandan Samyeli, bir daha evlenmeyi düşünmediğini de söyledi.
Defne Samyeli, 1995 yılında nikah masasına oturduğu Eren Talu'dan 2011 yılında boşanmıştı. Samyeli'nin bu evliliğinden; Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.