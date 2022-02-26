Haberler Magazin Aşkları belgelendi! Defne Samyeli ve Onur Arıkan objektiflere yakalandı

49 yaşındaki ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, magazin gündeminde sıkça kendine yer buluyor. Güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşulan Samyeli, özel hayatıyla da çokça merak ediliyor. Güzel sanatçı, geçtiğimiz aylarda kendisinden 9 yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile anılıyordu. Samyeli, önceki akşam sahne aldığı mekandan çıkarken, objektiflere yakalandı. Peki, aynı gece yanında kim mi vardı? Görüntü vermek istemediği iş insanı Onur Arıkan... Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini belirten Samyeli, ne yaptıysa da anıldığı iş insanıyla objektiflerden kaçamadı.