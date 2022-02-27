Anne olmaya gün sayan Seray Sever üzücü haberi takipçileriyle paylaştı

48 yaşındaki sunucu, "Şimdi bebeklere konsantreyiz, değişik bir ruh haline girdik. Çok dikkatliyiz. Cinsiyetleri şu an kız görünüyor ama ilerleyen süreçte ne olur bilemiyorum. Sekiz, dokuz kez bebek için denedik ama olmadı. Vücudum çok yoruldu. İki yıl ara vermiştim, bazen vücudu rahat bırakmak lazım. Umutsuzluğa düştüğüm anlar da oldu ama şimdi çok mutluyuz" demişti.