Anne olmaya gün sayan Seray Sever üzücü haberi takipçileriyle paylaştı

Hamile olan ve hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum gününü kutlarken üzen haberi de takipçileriyle paylaştı. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle pozlarını paylaşan Sever'e 'Geçmiş olsun' yorumları yağdı.
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu ve sunucu Seray Sever doğum gününde yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu. Doğum gününün Miraç Kandili'ne denk gelmesine sevinen Sever, bir yandan da entübe olan babası için dua ederek, üzüntüsünü dile getirdi.
Hamile olan ve hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum gününü kutlarken üzen haberi de takipçileriyle paylaştı. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle pozlarını paylaşan Sever'e 'Geçmiş olsun' yorumları yağdı.
Ev haliyle pasta keserken fotoğraflarını paylaşan Seray Sever fotoğrafın altına şu notu düştü; "Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."
"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."
"Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."
İKİZ ANNESİ OLACAK
2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever'in bebek özlemi son bulmuş, şimdilerde Bodrum'da hayatını sürdüren sanatçı, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever, hamilelik sürecini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü sunucu, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğrafı yayınladı.
"MAŞALLAH" NOTUYLA PAYLAŞTI
Karnının iyice büyüdüğü görülen 48 yaşındaki Sever, paylaşımına; "Maşallah, subhanallah. Şükürle" notunu düştü. Öte yandan bebek sevincini canı yayında paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:
"ALLAH DUALARIMIZI KABUL ETTİ"
"Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Doktorlarla görüştüm, birtakım süreçlerden geçtim. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Çok başındayız, duyulsun istemiyordum ama duyuldu. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah şu ana kadar gönlümüze göre verdi."
48 yaşındaki sunucu, "Şimdi bebeklere konsantreyiz, değişik bir ruh haline girdik. Çok dikkatliyiz. Cinsiyetleri şu an kız görünüyor ama ilerleyen süreçte ne olur bilemiyorum. Sekiz, dokuz kez bebek için denedik ama olmadı. Vücudum çok yoruldu. İki yıl ara vermiştim, bazen vücudu rahat bırakmak lazım. Umutsuzluğa düştüğüm anlar da oldu ama şimdi çok mutluyuz" demişti.