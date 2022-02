Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği 'Film Gibi Hayatlar' programına bu hafta oyuncu Naşit Özcan konuk oldu. Özcan, oğlu Ahmet'i 15 yaşında kaybeden halası Adile Naşit'in bilinmeyenlerini anlattı. Sadece Hababam Sınıfı'nın değil hepimizin Hafize Ana'sıydı. Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit, her çocuğa "Kuzucuklarım" diyor, onlara anne şefkatiyle yaklaşıyordu. Her zaman şen kahkahaları ile hatırladığımız Adile Naşit'in hayatı aslında acılarla doluydu.