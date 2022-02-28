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Haydar Dümen'in çocuklarından şok suçlama: Babamızın mezarı açılsın otopsi yapılsın

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Haydar Dümen'in vefatının ardından 100 milyonluk miras ile ilgili tartışmalar sürüyor. Dümen'in herkesten sakladığı çocukları Gaye ve Emek Dümen'den gelen açıklama ise herkesi şoke etti. Dümen kardeşler üvey annelerini suçlayarak otopsi yapılmasını istedi. İşte tüm detaylar....