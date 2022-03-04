Defne Samyeli hakkında çıkan ’aşk’ iddialarına tepki gösterdi

Kendisinden dokuz yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Önceki gün bir erkek arkadaşıyla Bebek'te görüntülenen Samyeli, "Yanımdaki arkadaşımdı. Onu da belki aşk diye yazarsınız" sözleriyle isyan etti.
49 yaşındaki ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, magazin gündeminde sıkça kendine yer buluyor. Güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşulan Samyeli, özel hayatıyla da çokça merak ediliyor. Güzel sanatçı, beraber oldukları iddia edilen iş insanı Onur Arıkan ile geçtiğimiz hafta sahne çıkışı görüntülenmişti. Son olarak, önceki gün Samyeli, bir erkek arkadaşıyla Bebek'te objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Samyeli, hakkında çıkan aşk iddialarına da tepki gösterdi.
Kendisinden dokuz yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Önceki gün bir erkek arkadaşıyla Bebek'te görüntülenen Samyeli, "Yanımdaki arkadaşımdı. Onu da belki aşk diye yazarsınız" sözleriyle isyan etti.
Milliyet'in haberine göre; Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlarım benimle yemek yiyebilirler, beni izlemeye gelebilirler. Yakalanmak falan kardeşimle çıktığım bir yerde, arabada yanımda ailem varken 'sobelendi' demek pek olmuyor. Benim ailem varken yüzleri blurlanıyor ve sanki baş başaymışım gibi servis ediliyor. Sansasyonel olabilir ama güzel değil" diyerek, çıkan haberlere sitem etti.
"HOŞ OLMUYOR"
Muhabirlerin "Konu hakkında size soru soruldu; yanıtlamadınız, 'hayır' deseydiniz bu haberler çıkmazdı" cevabını beğenmeyen Samyeli, "Özel hayatımın mahremiyetine ben saygı duyduğum için paylaşmak istemedim. Lütfen siz de saygı duyun. Konuya dahil ettiğiniz üçüncü şahıslarla ilgili 'evet' ya da 'hayır' diye konuşmamamın tek nedeni de bu.
Arkadaşlarımın kendi seçmedikleri ve tercih etmedikleri haberlerin parçaları olmalarına benim de itiraz ediyor olmam. Ben bir yere gidebilirim, yemek yiyebilirim, sosyalleşebilirim, benim sahnemi izlemeye herkes gelebilir. Bu gibi sansasyonel haberler yapıldığı zaman hoş olmuyor. Benim sevdiğim işler değil bunlar" ifadelerini kullandı.
"BÖYLE ANILMAK İSTEMİYORUM"
Defne Samyeli, "Bizler insanız elbette görüştüğümüz kadın veya erkek birçok kişi olacak. Arkadaşlık boyutu olabilir, başka türlü boyutlar olabilir. Bunlar içerisinde yakalandı, sobelendi. Yeni aşk hayırlı olsun gibi tıklanmaya yönelik haberler yapıldığı zaman çok cazip olmuyor. Ben böyle anılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Defne Samyeli, muhabirlerin "Siz de habercilik yaptınız bu tarz başlıklı haberler yapmadınız mı?" sorusuna, "Ben de haberci oldum evet ama olayın sansasyonel kısmını bulmak ve başlık atmak bizim de yaptığımız bir şeydi. Eğer izlenmek istiyorsanız herkesin kendine göre metodu var. Benim özel hayatımla ilgili evet ya da hayır diyeceğim konularda ortada anılacak bir unsur olmamak adına cevap vermemeyi tercih ediyorum. Sobelendi, yakalandı haber başlıklarına ben de gülüyorum" yanıtını verdi.
"SOBELENMEDİM"
Muhabirlere ilk etapta sert çıkan şarkıcı, "Özel hayatımla ilgili konu olmayı arzu etmiyorum. Siz işinizi yapıyorsunuz. Sormak zorunda olduğunuz zaman güzel ama gördüğünüz bir şeyi farklı yansıtmak güzel bir şey değil. Çünkü sobelenmedim" dedi.