Defne Samyeli hakkında çıkan ’aşk’ iddialarına tepki gösterdi

Defne Samyeli, muhabirlerin "Siz de habercilik yaptınız bu tarz başlıklı haberler yapmadınız mı?" sorusuna, "Ben de haberci oldum evet ama olayın sansasyonel kısmını bulmak ve başlık atmak bizim de yaptığımız bir şeydi. Eğer izlenmek istiyorsanız herkesin kendine göre metodu var. Benim özel hayatımla ilgili evet ya da hayır diyeceğim konularda ortada anılacak bir unsur olmamak adına cevap vermemeyi tercih ediyorum. Sobelendi, yakalandı haber başlıklarına ben de gülüyorum" yanıtını verdi.