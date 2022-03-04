Haberler Magazin Evlenmeleri beklenen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den ayrılık süreci açıklaması

Evlenmeleri beklenen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den ayrılık süreci açıklaması

Rol aldıkları dizide tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haberi vermiş ve evleneceklerini duyurmuştu. Çift, önceki gün bir dizi galasına katıldı. Evlilik hazırlıkları yapan Çayoğlu ve Gürel, bir süre projeleri nedeniyle ayrı kalmışlardı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ikili, ayrılık süreçlerinden bahsetti.