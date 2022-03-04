Evlenmeleri beklenen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel’den ayrılık süreci açıklaması

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu önceki gün Taksim Pera Palace Otel'de gerçekleştirilen bir dizi lansmanına katıldı.
Rol aldıkları dizide tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haberi vermiş ve evleneceklerini duyurmuştu. Çift, önceki gün bir dizi galasına katıldı. Evlilik hazırlıkları yapan Çayoğlu ve Gürel, bir süre projeleri nedeniyle ayrı kalmışlardı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ikili, ayrılık süreçlerinden bahsetti.
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu önceki gün Taksim Pera Palace Otel'de gerçekleştirilen bir dizi lansmanına katıldı.
"DÜĞÜN DETAYLARINI YAVAŞ YAVAŞ BELİRLİYORUZ"
Davetliler arasında yer alan Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti de basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet edip, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Son olarak oynadığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi için uzun süre Kıbrıs'ta kalan Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'den uzun bir süre ayrı kalmak zorunda kaldıklarını ve bu sürecin ikili için zor geçtiğini söyledi.
Yaz aylarında düğün planlarının olduğunu söyleyen ikili "Düğünle ilgili detayları yavaş yavaş belirliyoruz, bizim başka planlarımız var her şey netleştiğinde söyleriz" diyerek mutlu olduklarını dile getirdiler.
"SENİN BANA NASİP OLMAN"
Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan çiftten Özge Gürel, geçtiğimiz ay 35 yaşına bastı. Serkan Çayoğlu da sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla kutlamıştı.
Gürel'e "İyi ki doğdun sevgilim" diyen Çayoğlu, Nazım Hikmet'ten alıntı yaptı ve paylaşımına; "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düşmüştü
Altı yıllık sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Gürel ise Çayoğlu'na; "Çok ama öyle böyle değil" şeklinde karşılık vermişti.
ABD'DE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ
Yaz aylarında çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel'e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, "evet" yanıtıyla havalara uçmuştu.
Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel'in parmağına taktığı özel tasarım pırlanta yüzüğün fiyatının ise 370 bin lira olduğu öğrenilmişti.
"HABERLER DOĞRU"
Evlilik teklifinin ardından uzun yıllardır birlikte olan oyuncu çiftin, yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama ikiliden Özge Gürel'den gelmişti.
Yeni dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, konuyla ilgili; "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan'ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.