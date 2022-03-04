Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 2008 yılında başlayıp 2010'da biten ve reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı. O günden sonra bir araya hiç gelmemişler, aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti.
Bir dönemin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterini canlandıran ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra tekrar birlikte bir projede yer alacak. Peki, bu proje nerede yayınlanacak? Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ hangi projede oynayacak? Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinin konusu ne olacak? İşte Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesine dair merak edilenler...
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 2008 yılında başlayıp 2010'da biten ve reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı. O günden sonra bir araya hiç gelmemişler, aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti.
Hatta ikilinin 'Aşkı-Memnu'nun çekimleri sırasında bile anlaşamadıkları öne sürülmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beklenen gelişme 14 yıl sonra nihayet oldu.
Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı.
Filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazacak, New York'ta çekilecek ve Netflix'te yayınlacak.