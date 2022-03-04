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Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede!

Bir dönemin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterini canlandıran ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra tekrar birlikte bir projede yer alacak. Peki, bu proje nerede yayınlanacak? Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ hangi projede oynayacak? Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinin konusu ne olacak? İşte Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesine dair merak edilenler...