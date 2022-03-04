Nihan Ünsal’dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen’e yeni hamle!

Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 Haziran'ında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleri ile sarsılmıştı.
Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz Haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle evlenmişti. Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncu, Ünsal'ın ihanetiyle sarsılmış ve boşanma davası açmıştı. Son olarak, ihanetle suçlanan Ünsal'dan yeni hamle geldi.
Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 Haziran'ında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleri ile sarsılmıştı.
Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı. Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunmuştu. Bir an önce boşanmak istediğini belirten oyuncu boşanma davasına gizlilik kararı aldırmıştı.
KARŞI BOŞANMA DAVASI
Sabah'ın haberine göre; İhanetle suçlanan Nihan Ünsal'dan sürpriz dava ise İzmir'den geldi. Nihan Ünsal avukatı Cihan Bayazıt aracılığıyla Burak Sergen'e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. İzmir Aile Mahkemesi'ne açılan davada boşanma davasının özellikle son dönemde yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haberlere dayanılarak açıldığı belirtildi.
Avukat Cihan Bayazıt tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dayanak gösterilen haberlerde ilgili kişi ile ilişkisinin bulunduğu hatta çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğu bizzat Burak Sergen tarafından kabul edildiği ileri sürüldü.
BORÇ BATAĞINDA
Dilekçede Burak Sergen'in, babası bulunmayan Nihan Ünsal ile annesini evlilik sürecinde borç batağına sürükledikten sonra kendisinden uzaklaştırıp hataya sürüklediği iddia edildi. , Burak Sergen'in kendisini korona olduğu dönemde aldattığını sürekli ön plana çıkardığının yer aldığı dilekçede, "Oysa ki; bu durumun gerçek dışı olduğu belgelerle ve tanık beyanlarıyla sabit olacaktır" dendi.
100 BİN TL İSTEMİŞ
Burak Sergen'in açtığı boşanma davasında 100 bin TL tazminat istenmesine rağmen kamuoyuna tazminat istemediğine ilişkin beyanlar sunduğunun yer aldığı dilekçede, gerçek dışı, hakaret boyutuna varan ithamlarda bulunulduğu iddia edildi. İstanbul ve İzmir'deki davaların birleşmesi bekleniyor.