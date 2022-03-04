Haberler Magazin Nihan Ünsal'dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen'e yeni hamle!

Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz Haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle evlenmişti. Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncu, Ünsal'ın ihanetiyle sarsılmış ve boşanma davası açmıştı. Son olarak, ihanetle suçlanan Ünsal'dan yeni hamle geldi.