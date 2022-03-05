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Haberler Magazin Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Doktorlar dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, her hareketiyle olay oluyor ve adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerin sosyetik güzeli Özilhan, geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü bir markanın bakım kremini takipçilerine önermiş ve tepkilerin odağı olmuştu. Son olarak Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyetik güzelin, 16 bin TL'lik botları ise sosyal medyaya damga vurdu.

05.03.2022, 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022, 10:15

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan'ın eşi eski oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasına girdi.

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Özilhan, sık sık magazin gündeminde özel hayatıyla da yer alıyor.

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Her paylaşımı olay olan Yasemin Özilhan'ın yeni paylaşımıyla yine olay oldu.

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

16 BİN TL'LİK BOTLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI!

Daha önce takipçilerine 45 bin TL'lik krem önerisi ile dikkatleri üzerine çeken Özilhan, bugün de 16 bin TL'lik botlarıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Ela' karakteriyle üne kavuşan Yasemin Özilhan, sık sık magazin gündeminde özel hayatıyla da yer alıyor.

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, kariyerine influencer olarak devam ediyor.

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

TARZIYLA TAM NOT ALDI

Giyim tarzıyla da sık sık gündem olan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz haftalarda beyaz montu ve şapkasıyla asansörde çektiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Sosyetik güzelin beyaz kalp emojisiyle paylaştığı kareye kısa sürede binlerce beğeni gelmişti. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Özilhan'ın tarzı, sevenlerinden tam not almıştı.