Haberler Magazin Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Yasemin Özilhan son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Doktorlar dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, her hareketiyle olay oluyor ve adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerin sosyetik güzeli Özilhan, geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü bir markanın bakım kremini takipçilerine önermiş ve tepkilerin odağı olmuştu. Son olarak Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyetik güzelin, 16 bin TL'lik botları ise sosyal medyaya damga vurdu.