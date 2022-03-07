Ebru Şallı’dan oğlu Beren Tan’ın doğum gününde duygusal paylaşım!

Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bir şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.
Eski manken Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı henüz 10 yaşındayken lenfoma kanseri sebebiyle kaybetmişti. Büyük oğlu Beren Tan için ayakta durduğunu belirten acılı anne, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Şallı, 18 yaşına basan oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutladı.
Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bir şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.
Instagram'dan büyük oğlu Beren'in doğum gününü kutlayan Ebru Şallı kısa sürede gündem oldu. Daha önce verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor.
Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var" diyen Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın bebeklik ve şimdiki hallerini paylaştı.
"DAHA BÜYÜME YETER"
Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, "Berommmmm daha büyüme yeter. 18 yaş mı? Seni çok ama seviyorum. Anladın sen!
Eşsiz pırıl pırıl bir kalp, vicdanlı, hayvan seven, insan seven, saygılı ve sevgi dolu, sporcu, sağlıkçı, kitap okuyan, müzik seven, cool ama merhametli beybimmm benim!
Bebektin dün sen yaaaa. İyi ki iyi kiiiiim 18 yaş mı inanamıyorum! Berostaticccccc" dedi.
Yakışıklılığı ile dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Ebru Şallı'nın birbirinden duygusal paylaşımları hayranlarını hüzünlendirdi.