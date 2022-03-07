Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şehirden kaçtı, Ege’yi seçti

Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Kuruçeşme'deydi.
Açıklamaları ve yaptığı şarkılarla sıkça gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, şehirden kaçmayı tercih eden ünlüler arasına katıldı. Ünlü şarkıcı, İzmir Urla'ya taşınacağını duyurup, "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Kuruçeşme'deydi.
Yusuf Güney de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Yusuf Güney, İzmir Urla'ya taşınacağını açıklayıp "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım" dedi.
İzmir'in Urla ilçesine yerleşme kararı aldığını söyleyen Güney, "Salı günü taşınıyorum. Balıkçı kasabasına gidiyorum.
Doğa ile iç içe kalıp eserlerimi, müziğimi sevenlerimle buluşturacağım. Daha verimli olacağım bir yere taşınıyorum" diye konuştu.