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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şehirden kaçtı, Ege'yi seçti

Açıklamaları ve yaptığı şarkılarla sıkça gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, şehirden kaçmayı tercih eden ünlüler arasına katıldı. Ünlü şarkıcı, İzmir Urla'ya taşınacağını duyurup, "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım." ifadelerini kullandı.