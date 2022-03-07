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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şehirden kaçtı, Ege'yi seçti

Açıklamaları ve yaptığı şarkılarla sıkça gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, şehirden kaçmayı tercih eden ünlüler arasına katıldı. Ünlü şarkıcı, İzmir Urla'ya taşınacağını duyurup, "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım." ifadelerini kullandı.

07.03.2022, 10:17 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022, 10:17

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şehirden kaçtı, Ege’yi seçti

Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Kuruçeşme'deydi.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şehirden kaçtı, Ege’yi seçti

Yusuf Güney de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Yusuf Güney, İzmir Urla'ya taşınacağını açıklayıp "Artık şarkılarımı bir balıkçı kasabasında yapacağım" dedi.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şehirden kaçtı, Ege’yi seçti

İzmir'in Urla ilçesine yerleşme kararı aldığını söyleyen Güney, "Salı günü taşınıyorum. Balıkçı kasabasına gidiyorum.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şehirden kaçtı, Ege’yi seçti

Doğa ile iç içe kalıp eserlerimi, müziğimi sevenlerimle buluşturacağım. Daha verimli olacağım bir yere taşınıyorum" diye konuştu.