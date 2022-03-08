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Haberler Magazin Seray Sever'in entübe olan babası Tamer Sever hayatını kaybetti

Seray Sever'in entübe olan babası Tamer Sever hayatını kaybetti

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu ve sunucu Seray Sever geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda entübe olan babası için dua ederek, üzüntüsünü dile getirmişti. Koronavirüs sebebiyle tedavi gören ve bir süredir entübe edilmiş olan 74 yaşındaki Tamer Sever'den ise bugün kötü haber geldi. Tamer Sever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08.03.2022, 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022, 16:16

Seray Sever’in entübe olan babası Tamer Sever hayatını kaybetti

2018 yılında nikah masasına oturduğu Eray Sünbül ile 'ikiz bebek' sevinci yaşayan oyuncu ve sunucu Seray Sever'ın 74 yaşındaki babası Tamer Sever'den acı haber geldi. Bir süredir koronavirüs sebebiyle sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tamer Sever, Bodrum'da yaşamını yitirdi.

Seray Sever’in entübe olan babası Tamer Sever hayatını kaybetti

Anne olmak için gün sayan Seray Sever'in aldığı haberle yıkıldığı öğrenildi. Sever'in babası, yarın Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Seray Sever’in entübe olan babası Tamer Sever hayatını kaybetti

"TÜM DUAM BABAM İÇİN" DEMİŞTİ

27 Şubat'ta 49 yaşına basan Sever, üzücü bir duyuruda bulunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Tamer Sever'in entübe edildiğini açıklayan Seray Sever, "Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için..." demişti.

Seray Sever’in entübe olan babası Tamer Sever hayatını kaybetti

"RABBİM CANIM BABAMI BİZE BAĞIŞLA"

Eşi Eray Sünbül ile pasta üflerken çekilen fotoğrafını yayınlayan Sever, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

Seray Sever’in entübe olan babası Tamer Sever hayatını kaybetti

Rabbim sen her şeye kadirsin. 'Ol' dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik. Canım kocam, ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandili'miz mübarek olsun."

Seray Sever’in entübe olan babası Tamer Sever hayatını kaybetti

"EN SIKI DOSTUM!"

Ünlü sunucu, geçtiğimiz yıl eylül ayında babasının doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

Nice mutlu, sağlıklı, neşeli yaşlara... Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin. Canımın içi, güzeller güzeli babişkom... En sıkı dostum...