Yakın arkadaşı Seren Serengil açıkladı! Acılı eş Ece Erken’e haciz gönderiyorlar

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken ise bugün iki paylaşım yaptı.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Dün acılı eş Erken, kaybettiği eşinin son mesajlarını paylaşırken, bir yandan da sosyal medyada isyan etmişti. Bugün ise ünlü sunucunun yakın arkadaşı Seren Serengil, yorumcu olduğu programda yaptığı dikkat çeken açıklamada "Ece'nin evine haciz gönderiyorlar. Evin önünde arabalarını alıyorlar." ifadelerini kullandı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken ise bugün iki paylaşım yaptı.
İlk paylaşımında eşi ile olan son mesajlarını yayınlayan Erken, ikinci paylaşımında ise isyan bayrağı açtı. Ece Erken şu ifadeleri kullandı:
15-01-22 yazışmamız Dubaiye yanıma geldiği sabah… Ve bugün canım Şafağımın 40ı, sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün.. Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın🙏eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız, ne giydiğim nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve Onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım.
Allah bana kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum, oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, bir çok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarlagüçleniyorum, iyileşiyorum, hepsine buradan teşekkür ederim🙏🏼Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah. Şafak oĞlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakar bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup O'nunla gurur duyuyorum.
Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm, Hadisler paylaşıp, kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, Hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum, eşimin o güzel yüzünü yayınladım, yasımı sessiz yaşamadım ve asla pişman değilim eşim de olsa aynısını yapardı. Katillerin peşini bırakmazdı.
Babaannesi "Fayyeme" olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle, bana da arada takıyorum diye hep kızardı ama ben insanlar ne deri bırakıp, yorum okumayalı tam 40 gün oldu yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği 6.gün arayıp" oğlunu mutlu ettiğimi, ailede küs olanları barıştırdığımı söyledi ve Allah senden razı olsun dedi.
Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu, herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım.
SİTEM DOLU SÖZLER!
Bir yandan ben yasımı tutarken öldüğünün daha 2.günü arayan "şirketin yüzde 25 i senin borcun bu kadar"," şöförün kullandığı fluance aracı ver", "tespihlerini ver", "o gece taktığı saati kızına vereceğiz" diyenler ama ne yaptığını bilmediğim, içini önce kiralarız diye dayayıp döşediğimiz bir evin daha 2.günü beyaz eşyasından mobilyalara kadar alanlar etrafımdaydı daha 4 ocak salı günü saat 11'de Yeşilköy Karakolu'nda polise suçsuz yere eşimin ifadesini aldıranlar mutlu musunuz?
Ben yasımı tutarken, katilleri paylaşırken şirkete ait mal varlığını Şafak sağken vekalet vermiş diye başkasının üstüne yapanlar bir yana, Sermaye arttırımına gideceğim, mirası kabul edince bana para öde diyenler..
Rahmetlinin minibüsünü ver(ki ben de yok)diyen mekan desem.. Bitmedi.. Eşimi kaybettiğim gün evet daha vefat ettiği gün "2015 yılından alacaklıyız, paramızı mirasçılar ödesin" diyen öldüğü 27:01:2022 sabahı dava açan, utanmayan yapı şirketi ki gerçekten alacağın vardı açmadın açmadın da niye öldüğü gün açtın mirastan alırım diye mi düşündün??Ne7si ne 40ı,öldüğü sabah dava açmak nedir?
Daha neler göreceğim bilmiyorum ama ben de yasal süreler olduğu ve ilgilenmek istemediğim için konuları avukatıma devrettim ve artık ayağa kalkıp, eşimin beni tanıdığı, sevdiği güçlü kadın, iyi bir anne olmaya devam etmek istiyorum, yetiştirmem gereken evladım var. Ve Sn. Başkan Ahmet Nur Çebi, 5 Mart'ta yapılan Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısında eşim Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu anması bizi mutlu etti.
Sizin de bildiği gibi eşim masumdur. Bunun için sizlerden sn Ahmet Nur Çebiden Şafağın hayat arkadaşı, eşi olarak talebim iade-i itibarıdır. Beşiktaş Başkanımızın rahmetli eşiminin ruhunun huzurla uyumasını sağlayacağından en ufak şüphem yoktur. Son olarak yaşadığım bu süreçte beni yalnız bırakmayan devlet büyüklerim, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görev yapan a'dan z'ye herkese, tanıdığım, tanımadığım arayan sanatçı arkadaşlarıma ve acımı hisseden, mesaj ve dualarla yanımda olan sizlere teşekkür ederim, Allah dualarımızı kabul etsin...
SEREN SERENGİL AÇIKLADI!
Ece Erken'in yakın arkadaşı Seren Serengil yorumcu olduğu programda şu ifadeleri kullandı: Ece'nin evine haciz gönderiyolar. Evin önünde arabalarını alıyorlar. Resmen talan ediyor. Mallarına tedbir koymaya kalktılar...