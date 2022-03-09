Yakın arkadaşı Seren Serengil açıkladı! Acılı eş Ece Erken’e haciz gönderiyorlar

Babaannesi "Fayyeme" olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle, bana da arada takıyorum diye hep kızardı ama ben insanlar ne deri bırakıp, yorum okumayalı tam 40 gün oldu yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği 6.gün arayıp" oğlunu mutlu ettiğimi, ailede küs olanları barıştırdığımı söyledi ve Allah senden razı olsun dedi.