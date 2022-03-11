Ünlü rockçı Teoman çapkınlık turunda görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir gece kulübünün kurşunlandığı sırada içeride olup tehlike atlatan Teoman, "Olayı duydum ve terk ettim orayı. Pek gerek yok koruma tutmaya" açıklamasında bulunmuştu.
Ünlü rockçı Teoman, geçtiğimiz gece Asmalımescit'te bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Şarkıcı, basın mensuplarını görünce paniğe kapıldı ve kız arkadaşlarını bırakıp hızla mekandan uzaklaştı.
Geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir gece kulübünün kurşunlandığı sırada içeride olup tehlike atlatan Teoman, "Olayı duydum ve terk ettim orayı. Pek gerek yok koruma tutmaya" açıklamasında bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Olay, saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 34 VF 0416 plakalı otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı.
Saldırı sonucunda mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz (48) bacağından, çiçekçi Mehmet Putum (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs (36) ise bacağından yaralandı. Yağmur Ağkaya'nın aracının ise ön sağ yolcu camına isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeden çıkartıldığı ortaya çıktı. Olay sırasında büyük panik yaşandı, müşteriler panikle kendini dışarı attı.Teoman'ın da bulunduğu kimi müşteriler masaların altına saklandı.
Önceki gün Asmalımescit'te görüntülenen rock müziğin başarılı ismi Teoman, önceki gün arkadaşlarıyla bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
KIZLARI MEKANDA BIRAKIP ÇIKTI
Mekanın içinde kız arkadaşları ile eğlenen şarkıcı, kapıda basının beklediğini görünce kızları mekanda bırakıp hızlıca mekandan çıktı. Yürümekte zorlanan Teoman, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakıp kendisini bekleyen taksiye binip uzaklaştı.