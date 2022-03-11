Ünlü rockçı Teoman çapkınlık turunda görüntülendi

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeden çıkartıldığı ortaya çıktı. Olay sırasında büyük panik yaşandı, müşteriler panikle kendini dışarı attı.Teoman'ın da bulunduğu kimi müşteriler masaların altına saklandı.