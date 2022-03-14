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Haberler Magazin Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

Oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaza oyuncu Yiğit Kirazcı ile yaşadığı sürpriz aşk ile damga vurmuştu. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından çift, birlikteliklerini ilan etmişti. Ama geçtiğimiz haftalarda ikili yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından aşk acısı çektiği iddia edilen güzel oyuncu hakkında yeni bir söylenti ortaya çıktı. Pınar Deniz, gönlünü bakın kime kaptırdı!

14.03.2022, 12:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022, 12:56

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

"Vatanım Sensin" ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde "Yargı" dizisiyle ön plana çıkıyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Deniz, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden olan oyuncu Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı'dan geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Deniz'in adı ayrılıkla beraber hemen partneri Kaan Urgancıoğlu ile anıldı. Güzel oyuncu hayranları tarafından partneri ile çok yakıştırılsa da, bomba bir gelişme yaşandı.

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Pınar Deniz, geçtiğimiz akşam ünlülerin avukatı Nail Gönenli ile eğlence turuna çıkmış.

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

OYUNCU SEVİYOR!

Emirgan'da bulanan bir mekanda sabaha kadar eğlenen güzel oyuncu ile Gönenli'nin samimiyeti şimdilerde herkesin dilinde. Bu arada Nail Gönenli, magazin manşetlerine hiç de yabancı değil.

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

Daha önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile aşk yaşayan ünlü avukat, kısa bir süre öncesine kadar da sosyetik Zeynep Selvili ile beraberdi. Ancak Nail Gönenli'nin adı yine bir başka oyuncu Aybüke Pusat ile anılınca Selvili tarafından ilişkiye nokta konuldu...

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

NELER OLMUŞTU?

Şimdilerde "Yargı" dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

İlişkileri yaklaşık yedi aydır doludizgin devam eden çift, sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunuyordu. Zaman zaman birlikte objektiflere de poz veren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda üzen haber gelmişti. Ayrılık kararı alan çift, bunun üzerine henüz bir açıklama yapmadı.

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

Diğer yandan Pınar Deniz, geçen günlerde bir derginin yeni sayısına kapak oldu. Bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkisi sona eren Deniz, aşkla ilgili konuştu. Deniz, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı?

"Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor."

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