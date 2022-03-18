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Haberler Magazin Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Ünlü sanatçı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeş acısıyla sarsılan ve zor günler yaşayan Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu. Kardeş özlemi gün geçtikçe artan ünlü sanatçının paylaşımı görenleri hüzünlendirdi.

18.03.2022, 10:40 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 10:43

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz Temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Alişan'ın çok konuşulan o özlem dolu ve görenleri hüzünlendiren paylaşımına, 'Çok özledim' notunu düştü.

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Alişan, kardeşini ölümünün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim...

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, kardeşini kaybettikten sonra ilk konserini 14 Ağustos 2021'de Kıbrıs'ta verdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim... Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar... Ellerinizden uçup gidiyorlar... İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

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