Kardeş acısı dinmiyor! Alişan son paylaşımıyla görenleri hüzünlendirdi

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz Temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Ünlü sanatçı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeş acısıyla sarsılan ve zor günler yaşayan Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu. Kardeş özlemi gün geçtikçe artan ünlü sanatçının paylaşımı görenleri hüzünlendirdi.
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz Temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Alişan'ın çok konuşulan o özlem dolu ve görenleri hüzünlendiren paylaşımına, 'Çok özledim' notunu düştü.
"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"
Alişan, kardeşini ölümünün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlamıştı.
"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...
Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim...
Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."
KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU
Alişan, kardeşini kaybettikten sonra ilk konserini 14 Ağustos 2021'de Kıbrıs'ta verdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.
Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim... Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...
Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar... Ellerinizden uçup gidiyorlar... İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.