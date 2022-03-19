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Haberler Magazin İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü şarkıcı Merve Özbey 2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift kızları Elif Özüm'ü ise geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde de Merve Özbey'in ikinci kez anne olacağı ortaya çıkmış ve ünlü şarkıcının bebeğinin cinsiyeti merak konusu olmuştu. Son olarak, hamileliğinin dördüncü ayında olan şarkıcının bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

19.03.2022, 12:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 12:57

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçen yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına alan 33 yaşındaki Özbey, yeniden anne olmak için gün sayıyor.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

4 aylık hamile olan şarkıcının ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bir kız annesi olan Özbey'in oğlu olacak.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Şarkıcı eşiyle doğacak olan çocuklarına isim düşünüyor.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Özbey'in ikinci kez hamile olduğu konuşuluyordu. Özbey, geçen günlerde sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"YUVAMIZ YENİDEN ŞENLENİYOR"

Özbey," Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"Anneler olmasa kim kimi severdi" diyen Gülten Akın'dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür" ifadelerini kullandı.

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