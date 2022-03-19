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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü şarkıcı Merve Özbey 2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift kızları Elif Özüm'ü ise geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde de Merve Özbey'in ikinci kez anne olacağı ortaya çıkmış ve ünlü şarkıcının bebeğinin cinsiyeti merak konusu olmuştu. Son olarak, hamileliğinin dördüncü ayında olan şarkıcının bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.