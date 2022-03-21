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Haberler Magazin Fenomen doktor Berika Demir'den Oğulcan Engin sorusuna çok konuşulacak yanıt!

Fenomen doktor Berika Demir'den Oğulcan Engin sorusuna çok konuşulacak yanıt!

İnternet fenomeni doktor Berika Demir, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Fenomen doktor, oyuncu Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin ile ilgili sorulan soruya verdiği cevapla dikkat çekerken yaptığı itirafla da oldukça şaşırttı.

21.03.2022, 13:42 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022, 13:43

Fenomen doktor Berika Demir’den Oğulcan Engin sorusuna çok konuşulacak yanıt!

Bir zamanlar estetikleriyle ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen Berika Demir, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorusunu yanıtladı. 'Oğulcan Engin' ile alakalı soruya "Aynı uğraşı göstermedim" diyen Demir itiraflarıyla şaşırttı.

Fenomen doktor Berika Demir’den Oğulcan Engin sorusuna çok konuşulacak yanıt!

Berika Demir'den peş peşe itiraflar geldi. Önce Şükrü Özyıldız ile ilgili bomba itirafta bulunan fenomen, hemen ardından Oğulcan Engin ile alakalı çok konuşulacak itirafta bulundu.

Fenomen doktor Berika Demir’den Oğulcan Engin sorusuna çok konuşulacak yanıt!

"AYNI UĞRAŞI GÖSTERMEDİM"

Instagram'dan soru yanıtlayan Berika Demir, şimdilerde oyuncu Miray Daner ile birlikte olan Oğulcan Engin hakkındaki "Oğulcan Engin'e neden şans vermedin? Yakın çevresinden biliyorum çok yazmış size." sorusuna şöyle cevap verdi:

Fenomen doktor Berika Demir’den Oğulcan Engin sorusuna çok konuşulacak yanıt!

"Karşı tarafın şuan bir ilişkisi var bu konu hakkında çok konuşmak, yorum yapmak doğru olmayacaktır ancak doğru evet yazmıştı kendisi.O zamanlar zor bir süreçten geçtiğim için kendisini tanımak adına aynı uğraşı göstermedim."

Fenomen doktor Berika Demir’den Oğulcan Engin sorusuna çok konuşulacak yanıt!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İTİRAFI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kendisine sorulan, "Hiç dmden bir ünlüye yazdığın oldu mu?" sorusuna yanıt veren Berika Demir hikayesine Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını koydu.

Fenomen doktor Berika Demir’den Oğulcan Engin sorusuna çok konuşulacak yanıt!

Demir, "Of yaptım ya... Ama hayatta tahmin edemezsin bence" ifadelerini kullandı.

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