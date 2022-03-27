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Ülkeye dönen Meryem Uzerli'den İstanbul pozları!

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor ve hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor. Güzel oyuncu son olarak İstanbul'a geldi ve çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

27.03.2022, 16:23 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022, 16:56

Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.

Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

Hayatını Almanya'da sürdüren 38 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İstanbul'a gelen ve yeni pozlarını takipçilerinin beğenesine sunan Uzerli, paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Pencerenin önünde çekildiği karelerini 7,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ve fotoğraflarına "İstanbul, aşkım" etiketini ekleyen oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

Takipçileri, Uzerli'ye, "Hoş geldin güzellik", "Nerede görsem 'Sultanım' deme isteği geliyor" ve "Kraliçe geri döndü" gibi yorumlar yazdı.

Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

DUBAİ TATİLİNDEN PAYLAŞTI

Öte yandan Uzerli, geçtiğimiz ay kızlarıyla birlikte Dubai tatiline gitmiş, birlikte verdikleri eğlenceli pozları ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

Ünlü oyuncunun çocukları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken; sekiz yaşındaki Lara'nın annesine olan benzerliği dikkat çekmişti.

Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

"BAHÇELİ BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Öncesinde ise MAG Dergisi'nin ekim sayısına konuk olan Meryem Uzerli, "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily'ye güzel bir gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın-erkek eşitliğini nihayet görebilmek" demişti.

Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, iki çocuğu Lara ve Lily Koi'ye de kendi bakıyor. Bakıcı tutmayan oyuncunun, pandemi sürecinde ise; market dışında evinden çıkmadığı öğrenilmişti.

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