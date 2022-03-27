Ülkeye dönen Meryem Uzerli’den İstanbul pozları!

"BAHÇELİ BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM"



Öncesinde ise MAG Dergisi'nin ekim sayısına konuk olan Meryem Uzerli, "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily'ye güzel bir gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın-erkek eşitliğini nihayet görebilmek" demişti.