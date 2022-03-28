Aşk Kumardır oyuncuları Elit Andaç Çam, Barış Yıldız, Efe Tunçer: Bir Erkek Bir Kadın’ın paltosundan çıktık

YouTube'un sevilen kanallarından biri olan Bi' Başka'ya konuk olan Elit Andaç Çam, Barış Yıldız ve Efe Tunçer, tiyatro oyunlarından yer alacakları dizilere, takip ettikleri absürd komedilerden stand-up kültürü ve Cem Yılmaz'a kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Aşk Kumardır… Proje size nasıl geldi? Set süreci nasıl geçti? Çıkan işten memnun musunuz?

Elit Andaç Çam: Bir arkadaşım, "Bir yapım şirketinde duvarda adını gördüm" dedi. Ertesi gün senaryo geldi. Okudum senaryoyu. İlk başta anlaması zor bir iş. Sonrasında projenin orijinalini izledik. Hakikaten ilginç bir tarzı vardı. Hemen görüşmeler başladı ve oldu. Güzel şeylerin bir anda olduğuna inanıyorum. Hızlıca da sete girdik.

Efe Tunçer: Beni Seda önermiş proje için. Sağ olsun yapar öyle şeyler :) Ekibin hepsi komedi konusunda bir arayış içinde olan oyunculardan oluşuyor. Geleneksel ve sıkça gördüğümüz bir komedi tarzı var ülkemizde. 'Farklı ne yapılabilir'in peşindeydik. Senaryoyu okuduğumda hiç tereddüte düşmedim. Bu, bir oyuncuya çok az olur. Ben bu işte olmak istiyorum dediğim bir projeydi benim için. Ne mutlu ki de içinde bulundum.

Barış Yıldız: Efe'ye katılıyorum. Bir arayış içindeydik komedide. Komediyle uğraşan, komediyle bir meselesi olan insanlarız. Zaten dijital mecralar daha özgür olduğu için daha yatkın yeni şeyler denemeye. Bu da bir İngiliz formatı. Skeç ama 1.5 dakika sürüyor. Sahnede yapılan skece benzemiyor. Biraz karikatür etkisi var. Hepimiz 20 skeçte 15-16 karakteri oynuyoruz ve hepsi 25 dakika içinde oluyor. Bütün kalıpları kıran ve yeni bir şeyi deneyen bir işti. En başından beri de çok heyecanlandık. Değişik bir şey ortaya çıkardık.