Ümit Erdim ve Seda Erdim çiftinden müjdeli haber geldi

Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca, hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.
Bir dönemin fenomen dizisi 'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği iddiacı 'Arif' karalteri ile hafızalara kazınan ve ünlenen son dönemlerde de verdiği kilolarla gündem olan oyuncu Ümit Erdim, Seda Çınar ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. 'Ses' adını verdikleri bir kızları olaln çift, sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi duyurdu. Ümit ve Seda Erdim çifti ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. İşte çiftin mutluluklarını paylaştıkları sosyal medya gönderileri...
Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca, hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.
İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE
Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, ikinci bebeğine hamile. 2017 yılında dünyaevine giren çift, 2018'de kızları Ses'i kucaklarına almışlardı. Ses abla oluyor.
"BİZ ARIK DÖRT KİŞİYİZ"
Eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, ultrason görüntüsüne, "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz" notunu düştü.
REKLAM VE PROJE TEKLİFLERİ YAĞIYOR
Hürriyet'in haberine göre; hayatlarına dair keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı seven sempatik aileye, firmalardan sıklıkla reklam ve proje teklifi geliyor.
Çift, kızları Ses küçük olduğundan onunla kamera karşısına henüz geçmeyi istemiyordu. Ailelerine bir bebeğin katılmasıyla birlikte bu tekliflerin artacağı tahmin ediliyor.
"HANIM BEĞENİYORSA SORUN YOK"
Tüp mide ameliyatıyla 60 kilo vererek adeta bir deri bir kemik kalan Ümit Erdim, kilo vermesiyle ilgili "Hanım fit olunca ben de fit oldum. O beğeniyorsa sorun yok" açıklamasında bulunmuştu.
Erdim, meslektaşı Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de erkek oyuncularda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtip, "Kiloluyken üç uzun metraj başrol filmim var, demek ki erkek için geçerli değil bu.
Hanımların tarafını onlar daha iyi bilir onlar o tarafın dinamiklerini daha iyi bilir öyle demişse mutlaka bir bildiği vardır.
Biraz çorba o mevzu, yani kiloya kadar başka faktörler var aslında o taraf için aynı şeyi söyleyemem" demişti.