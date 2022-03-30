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Ümit Erdim ve Seda Erdim çiftinden müjdeli haber geldi

Bir dönemin fenomen dizisi 'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği iddiacı 'Arif' karalteri ile hafızalara kazınan ve ünlenen son dönemlerde de verdiği kilolarla gündem olan oyuncu Ümit Erdim, Seda Çınar ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. 'Ses' adını verdikleri bir kızları olaln çift, sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi duyurdu. Ümit ve Seda Erdim çifti ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. İşte çiftin mutluluklarını paylaştıkları sosyal medya gönderileri...