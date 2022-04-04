Ünlü oyuncu Tuan Tunalı köpek saldırısına uğradı

Oyuncu Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de boşanmış, 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı iş için gittiği Bodrum'da sevmeye çalıştığı bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Yanağından ısırılan oyuncu, soluğu apar topar hastanede aldı.
Oyuncu Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de boşanmış, 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
ÜÇ YILLIK AŞK BİTTİ
Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile yaz tatilinin tadını çıkarıyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını beklerken; çift, yollarını ayırmıştı.
Yana Mazonava, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek teşekkür etmişti. Ünlü oyuncu da eski aşkına; "Seninle her şey mükemmeldi, her zaman benim özelim olacaksın" şeklinde yanıt vermişti.
GÖZÜNDEN OLUYORDU
Bir süredir gözlerden uzak olan 38 yaşındaki Tuan Tunalı, hayranlarını korkuttu. Oyuncu, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu.
Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi. Tam köpeği sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı. Neye uğradığını şaşıran oyuncu, hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı. Gözünün iki santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.
GAZETECİYİ OYNAYACAK
Öte yandan geçtiğimiz aylarda yeni projesinden bahseden Tuan Tunalı, "Bir proje için dans kursuna başladım. Yakında ekranlarda olacağım. Onun dışında Pakistanlılarla yeni bir sinema filmi çekme aşamasındayız. Orada bir gazeteciyi oynayacağım, güzel bir proje olacak" demişti.