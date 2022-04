Ünlü oyuncu Tuan Tunalı köpek saldırısına uğradı

Yana Mazonava, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek teşekkür etmişti. Ünlü oyuncu da eski aşkına; "Seninle her şey mükemmeldi, her zaman benim özelim olacaksın" şeklinde yanıt vermişti.