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Haberler Magazin Rock müziğinin efsanevi ismi Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

Rock müziğinin efsanevi ismi Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

2007'de trafik kazasında hayatını kaybeden rock müziğine adını altın harflerle kazıyan Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Rock müziğinin sevilen ve genç yaşta hayatını kaybeden şarkıcıyı, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

09.04.2022, 13:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022, 13:32

Ünlü şarkıcı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2007 yılında Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor.

Rock müziğinin efsanevi ismi Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor

Bu projede Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncu da belli oldu. Ünlü şarkıcıyı İsmail Ege Şaşmaz, canlandıracak.

Rock müziğinin efsanevi ismi Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor

Ünlü şarkıcıyı canlandıracak Şaşmaz, proje için de adeta kampa girdi. Ünlü oyuncu saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.

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