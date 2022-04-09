Rock müziğinin efsanevi ismi Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor

Ünlü şarkıcı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2007 yılında Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor.
2007'de trafik kazasında hayatını kaybeden rock müziğine adını altın harflerle kazıyan Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Rock müziğinin sevilen ve genç yaşta hayatını kaybeden şarkıcıyı, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.
Ünlü şarkıcı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2007 yılında Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor.
Bu projede Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncu da belli oldu. Ünlü şarkıcıyı İsmail Ege Şaşmaz, canlandıracak.
Ünlü şarkıcıyı canlandıracak Şaşmaz, proje için de adeta kampa girdi. Ünlü oyuncu saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.