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Haberler Magazin Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural dünyaevine giriyor. Kız arkadaşına evlenme teklifi eden Engincan Ural bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

09.04.2022, 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022, 09:45

Sanatçılar Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliklerinden oğulları Engincan Ural ile kızları Melisa Ural dünyaya gelmişti. Magazinden uzak bir hayat süren çocuklardan Engincan Ural, damat oluyor.

Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

Sosyete dünyasında kendisine iyi bir arkadaş çevresi elde edinen Engincan Ural geçtiğimiz hafta Dila Tarkan - Dağhan Doğruer düğününde de rol icabı nikah memuru olmuştu.

Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

SİBEL CAN KAYINVALİDE OLUYOR

Engincan Ural, uzun bir süredir aşk yaşadığı Merve Kaya adlı kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

Genç kız, sevgilisine evet yanıtını verdi. Melisa Ural'ın da katıldığı eğlencede çift doyasıya eğlendi. O andan kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı.

Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

Sibel Can'a gelin sürprizi! Sibel Can son olarak büyük oğlu Engincan Ural'ın evleneceği haberleriyle gündem oldu.

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