Haberler Magazin Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural dünyaevine giriyor. Kız arkadaşına evlenme teklifi eden Engincan Ural bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.