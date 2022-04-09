Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural evleniyor

Sanatçılar Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliklerinden oğulları Engincan Ural ile kızları Melisa Ural dünyaya gelmişti. Magazinden uzak bir hayat süren çocuklardan Engincan Ural, damat oluyor.
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural dünyaevine giriyor. Kız arkadaşına evlenme teklifi eden Engincan Ural bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sanatçılar Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliklerinden oğulları Engincan Ural ile kızları Melisa Ural dünyaya gelmişti. Magazinden uzak bir hayat süren çocuklardan Engincan Ural, damat oluyor.
Sosyete dünyasında kendisine iyi bir arkadaş çevresi elde edinen Engincan Ural geçtiğimiz hafta Dila Tarkan - Dağhan Doğruer düğününde de rol icabı nikah memuru olmuştu.
SİBEL CAN KAYINVALİDE OLUYOR
Engincan Ural, uzun bir süredir aşk yaşadığı Merve Kaya adlı kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
Genç kız, sevgilisine evet yanıtını verdi. Melisa Ural'ın da katıldığı eğlencede çift doyasıya eğlendi. O andan kareler de sosyal medyada paylaşıldı.
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı.
Sibel Can'a gelin sürprizi! Sibel Can son olarak büyük oğlu Engincan Ural'ın evleneceği haberleriyle gündem oldu.