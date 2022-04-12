Özge Ulusoy eski ve yeni hallerini paylaştı

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan modelleri arasına giren Özge Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın diline düştü.
Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, kendisi hakkında yapılan estetik iddialarını kabul etmese de sosyal medya hesabından yeni ve eski hallerini paylaşmayı da ihmal etmedi. Özge Ulusoy'un değişimini görenler, ünlü modelin çoğunlukla eski haline beğeni yağdırdı.
2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan modelleri arasına giren Özge Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın diline düştü.
Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu itiraf etmişti.
Uzun yıllardır modellik yapan ve şimdilerde sunuculuk da yapan Özge Ulusoy'un son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.
Özge Ulusoy son olarak, güzellik kraliçesi seçildiği 2003'e ait fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü modelin 19 yılda estetik operasyonlar nedeniyle büyük bir değişime uğradığı görüldü.
İşte ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetiksiz hali... Takipçileri, "Eski hali daha güzelmiş", "Yazık etmiş kendine" diye yorum yaptı.