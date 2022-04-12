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Özge Ulusoy eski ve yeni hallerini paylaştı

Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, kendisi hakkında yapılan estetik iddialarını kabul etmese de sosyal medya hesabından yeni ve eski hallerini paylaşmayı da ihmal etmedi. Özge Ulusoy'un değişimini görenler, ünlü modelin çoğunlukla eski haline beğeni yağdırdı.