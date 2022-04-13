Bircan Bali ve eski eşi Ömer Gezen arasında yeni gelişme!

Sunucu Bircan Bali, kendi YouTube kanalı için hazırladığı programında, geçtiğimiz ay Ömer Gezen'i konuk etmişti. Bali, eşine merak ettiği her soruyu açıkça sormuştu.
Ünlü sunucu Bircan Bali, avukat eşi Ömer Gezen ile 2021 Mart ayında boşandığını açıklamıştı. Bircan Bali youtube üzerinden sunduğu programda eski eşini konuk olarak ağırladı. Bali'nin "Beni aldattın mı?" sorusuna ise eski eşten bomba gibi bir itiraf geldi.
Sunucu Bircan Bali, kendi YouTube kanalı için hazırladığı programında, geçtiğimiz ay Ömer Gezen'i konuk etmişti. Bali, eşine merak ettiği her soruyu açıkça sormuştu.
Bali ile tanışma sürecinden bahseden Gezen, "Ferman Toprak ağabeyime selamlar. Onun eşi Hilal ablanın doğum gününde tanıştık" demişti. Eşinin en sevmediği huyunu söyleyen Gezen, "Kötü yemek yapıyor. Sen bana soğanlı pirinç pilavı yedirdin. Kızmak yok, her şey şeffaf konuşacaktık" ifadelerini kullanmıştı.
Bircan Bali ile Alişan'la boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Acil bir işi olduğunu söyleyen Buse Varol, soruları yanıtsız bıraktı. Bircan Bali ise muhabirlerle sohbet ederek, özel hayatı hakkında konuştu.
Ünlü sunucu, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş, Mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını açıklamıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen'in, ayrılıktan kısa süre sonra barıştığı ortaya çıktı.
Bali, "Eşim avukat. Anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikâhımız düşmemiş. Boşanmadık ama bir nikah tazeleme yapacağız herhalde. Olursa da yazın olacak" açıklamasını yaptı.