Bircan Bali ve eski eşi Ömer Gezen arasında yeni gelişme!

Bali, "Eşim avukat. Anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikâhımız düşmemiş. Boşanmadık ama bir nikah tazeleme yapacağız herhalde. Olursa da yazın olacak" açıklamasını yaptı.