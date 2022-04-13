Şarkıcı Yaşar İpek’ten Aleyna Tilki hayranlığı!

"PIRIL PIRIL BİR KIZ"

"Sosyal medyadan baktığım tek ünlü diyebilirim" diyen şarkıcı, "Aleyna çok güzel ve çok yetenekli bir kız. Sesi güzel kendine güzel. 22 yaşında pırıl pırıl tertemiz bir kız. Yaşına göre de çok şey yaptı, bu İngilizce şarkıcısı da tutarsa onu tebrik edeceğim" dedi.