Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in çocukları dünyaya geldi

Stil danışmanı Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. '2. Sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.