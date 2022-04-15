Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in çocukları dünyaya geldi

Stil danışmanı Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. '2. Sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, bugün anne baba oldu. Çiftin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi.
Stil danışmanı Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. '2. Sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncunun, "O aynı rüzgar gibi" notunu düştüğü gönderi 600 binden fazla beğeni almıştı.
Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.
"KIVANÇ'LA ORTAK KARAR VERDİK"
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği iddia edilmişti.
Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Başak Dizer, çocuklarına neden iki isim koydukları sorulunca, "Bu konuda Kıvanç'la ortak karar verdik" açıklamasını yapmıştı.