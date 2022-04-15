  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çocukları dünyaya geldi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çocukları dünyaya geldi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, bugün anne baba oldu. Çiftin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi.

15.04.2022, 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022, 11:39

Stil danışmanı Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. '2. Sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in çocukları dünyaya geldi

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncunun, "O aynı rüzgar gibi" notunu düştüğü gönderi 600 binden fazla beğeni almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in çocukları dünyaya geldi

Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in çocukları dünyaya geldi

"KIVANÇ'LA ORTAK KARAR VERDİK"

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği iddia edilmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in çocukları dünyaya geldi

Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Başak Dizer, çocuklarına neden iki isim koydukları sorulunca, "Bu konuda Kıvanç'la ortak karar verdik" açıklamasını yapmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA