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Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken evlilik açıklaması!

Uzun zamandır yapımcı Necati Kocabey ile aşk yaşıyan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden olan oğlu Osman Nejat ve nişanlısıyla Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, basın mensuplarının "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.