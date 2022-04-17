Nurgül Yeşilçay’dan dikkat çeken evlilik açıklaması!

Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy'de bir mekanda oğlu Osman Nejat Özer ve sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte akşam yemeğindeydi.
Uzun zamandır yapımcı Necati Kocabey ile aşk yaşıyan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden olan oğlu Osman Nejat ve nişanlısıyla Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, basın mensuplarının "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy'de bir mekanda oğlu Osman Nejat Özer ve sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte akşam yemeğindeydi.
Çıkışta muhabirlerle konuşan oyuncu "Londra'da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı, onu da izledik.
O da çok güzeldi" dedi. Yeşilçay, "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz.