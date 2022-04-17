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Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken evlilik açıklaması!

Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken evlilik açıklaması!

Uzun zamandır yapımcı Necati Kocabey ile aşk yaşıyan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden olan oğlu Osman Nejat ve nişanlısıyla Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, basın mensuplarının "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

17.04.2022, 11:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 11:55

Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy'de bir mekanda oğlu Osman Nejat Özer ve sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte akşam yemeğindeydi.

Nurgül Yeşilçay’dan dikkat çeken evlilik açıklaması!

Çıkışta muhabirlerle konuşan oyuncu "Londra'da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı, onu da izledik.

Nurgül Yeşilçay’dan dikkat çeken evlilik açıklaması!

O da çok güzeldi" dedi. Yeşilçay, "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz.

Nurgül Yeşilçay’dan dikkat çeken evlilik açıklaması!

Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey" dedi.

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