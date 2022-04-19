Ünlü model Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü model Adriana Lima, yedi ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Lima, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki ünlü model bebeğinin cinsiyetini düzenlediği parti ile duyurdu.
Ünlü model Adriana Lima, yedi ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.
HAMİLELİK İDDİALARINA SESSİZ KALMIŞTI
Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü.
Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korumuştu.
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK
Tüm bunların ardından Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu. Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.
BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURDU
Üçüncü kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Lima ile Lemmers cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.
Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Dünyaca ünlü model Lima'nın, 2009'da nikah masasına oturduğu Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.