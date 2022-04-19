Ünlü model Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURDU

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Lima ile Lemmers cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.