Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’tan şaşırtan itiraf!

2014'te Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen Aybüke Pusat, yarışmaya katılışının tesadüf eseri olduğunu söyledi. Pusat, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile. Üçüncü olunca da ne yapacağımı bilemedim. Oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmeden kendimi oyuncu olarak buldum" şeklinde konuştu.