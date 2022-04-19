Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’tan şaşırtan itiraf!

Son dönemin popüler oyuncularından olan Aybüke Pusat'ın kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Pusat, bir programda Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.
2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, birçok başarılı projede rol almış ve adından sıkça söz ettirmişti. Pusat, kendisi hakkında bilinmeyenleri katıldığı bir programda anlattı. Ünlü güzelin itirafıysa oldukça şaşırttı.
Son dönemin popüler oyuncularından olan Aybüke Pusat'ın kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Pusat, bir programda Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Kariyerine baleyle başlayan Pusat, "Yaramaz bir çocuktum ve enerjimi atmam için ailem baleye yönlendirdi."
"Balenin bana kattığı en büyük şey oyunculukta elimi kolumu nereye koyacağımı öğrenmem oldu. Bale yaparken çok acı çektim. Her gününde büyük acılar, gözyaşları vardı" dedi.
Ancak baleyi erken yaşta bırakmak zorunda kalan 27 yaşındaki oyuncu, "Kas ağrılarım artmıştı. Doktorlar 'Dansı bırakman lazım' dediğinde büyük bir boşlukta kaldım. Ama şimdi iyi olduğunu görüyorum çünkü oyunculuğa başladım. Dans edemeyeceğim söylendiğinde depresyona girmiştim" ifadelerini kullandı.
2014'te Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen Aybüke Pusat, yarışmaya katılışının tesadüf eseri olduğunu söyledi. Pusat, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile. Üçüncü olunca da ne yapacağımı bilemedim. Oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmeden kendimi oyuncu olarak buldum" şeklinde konuştu.
Aybüke Pusat'ın yarışmaya katıldığı dönem, 2014 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Amine Gülşe birinci, Dilan Çiçek Deniz ise ikinci olmuştu.