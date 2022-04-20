Haberler Magazin Üçüncü kez anne olmak için hazırlanan Adriana Lima podyumun tozunu attırdı

Üçüncü kez anne olmak için hazırlanan Adriana Lima podyumun tozunu attırdı

Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan dünyaca ünlü model Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde düzenlediği cinsiyet partisiyle erkek bebek beklediğini duyurmuştu. Karnı burnunda güzel, son olarak Los Angelas'ta podyuma çıktı. Adeta podyumun tozunu attıran Lima, karın kaslarıyla geceye damga vurdu.