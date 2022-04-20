Üçüncü kez anne olmak için hazırlanan Adriana Lima podyumun tozunu attırdı

7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan 40 yaşındaki dünyaca ünlü manken Adriana Lima, sosyal medya hesbaından 3. kez hamile olduğunu açıklamıştı.
Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan dünyaca ünlü model Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde düzenlediği cinsiyet partisiyle erkek bebek beklediğini duyurmuştu. Karnı burnunda güzel, son olarak Los Angelas'ta podyuma çıktı. Adeta podyumun tozunu attıran Lima, karın kaslarıyla geceye damga vurdu.
7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan 40 yaşındaki dünyaca ünlü manken Adriana Lima, sosyal medya hesbaından 3. kez hamile olduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde de cinsiyet partisi veren Lima, bir erkek bebeği dünyaya geleceğini öğrenmişti.
Hamileliğinde çalışmaya devam eden Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı.
Ünlü model, büyüyen göbeğini gösteren tasarım siyah bir elbise giydi. Podyuma çıkan Lima'nın karnının şekli ise dikkatlerden kaçmadı.