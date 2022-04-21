Şampiyon güreşçi Taha Akgül evlilik için ilk adımı attı

Güreşte birçok başarı elde eden Taha Akgülevlilik yolunda ilk adımı attı.
2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olan 31 yaşındaki milli güreşçi Taha Akgül, evliliik yolunda ilk adımı attı. Akgül, fitness eğitmeni olan sevgilisi Bianka'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu. 'Evet!' yanıtını alan başarılı güreşçi, sosyal medya hesabından mutluluklarını paylaştı.
Güreşte birçok başarı elde eden Taha Akgülevlilik yolunda ilk adımı attı.
Akgül, uzun zamandır yurt dışında fitness eğitmeni olarak çalışan sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu.
Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran ünlü fitness eğitmeni, teklifi kabul etti.
Başarılı güreşçi Akgül, sosyal medya hesabından evlilik teklifi yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "Sonsuza kadar" notunu ekledi.