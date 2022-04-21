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Şampiyon güreşçi Taha Akgül evlilik için ilk adımı attı

2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olan 31 yaşındaki milli güreşçi Taha Akgül, evliliik yolunda ilk adımı attı. Akgül, fitness eğitmeni olan sevgilisi Bianka'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu. 'Evet!' yanıtını alan başarılı güreşçi, sosyal medya hesabından mutluluklarını paylaştı.