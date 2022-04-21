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Haberler Magazin Şampiyon güreşçi Taha Akgül evlilik için ilk adımı attı

Şampiyon güreşçi Taha Akgül evlilik için ilk adımı attı

2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olan 31 yaşındaki milli güreşçi Taha Akgül, evliliik yolunda ilk adımı attı. Akgül, fitness eğitmeni olan sevgilisi Bianka'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu. 'Evet!' yanıtını alan başarılı güreşçi, sosyal medya hesabından mutluluklarını paylaştı.

21.04.2022, 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022, 10:25

Güreşte birçok başarı elde eden Taha Akgülevlilik yolunda ilk adımı attı.

Şampiyon güreşçi Taha Akgül evlilik için ilk adımı attı

Akgül, uzun zamandır yurt dışında fitness eğitmeni olarak çalışan sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu.

Şampiyon güreşçi Taha Akgül evlilik için ilk adımı attı

Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran ünlü fitness eğitmeni, teklifi kabul etti.

Şampiyon güreşçi Taha Akgül evlilik için ilk adımı attı

Başarılı güreşçi Akgül, sosyal medya hesabından evlilik teklifi yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "Sonsuza kadar" notunu ekledi.

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