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Haberler Magazin Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve sosyetik güzel Melis Sütşurup, üç yıldır bir dargın bir barışık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda nişanla taçlandırmıştı. Sade ve aile arasında bir nişan yapan çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Evlilik hazırlıklarını hızlandıran çiftin nikah detayları belli oldu. İşte Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un düğününe ait detaylar...

25.04.2022, 16:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022, 16:32

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Geçen aylarda aile arasında nişanlanan çift, düğün hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Son olarak Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün detayları belli oldu.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Gözde aşıkların, 3 Haziran'da Roma'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılacak nikahla dünyaevine girecek olan çift, düğünleri içinse Marmaris'i seçti.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

10-12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak olan Sandal ve Sütşurup, davetiyelerini de göndermeye başladı.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Kısa bir videodan oluşan davetiyede, Mustafa Sandal müstakbel eşine "Jest Oldu" şarkısını söyleyerek, "Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun/Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun" diyor.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Hürriyet'in haberine göre; düğün seremonisi de bu romantik davetiyeye uygun olacakmış. 10 Haziran'da akşam "Yunan Gecesi" yapacak olan çift, 11 Haziran'da kaldıkları otelin muhteşem manzaralı çimenliğinde düğün yapacak.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Ardından beach'e inecek olan davetlileri burada eğlenceli bir parti bekliyor. Düğün, ertesi sabah keyifli bir brunch'la sona erecek.

Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Bu güzel hafta sonunda misafirlerini otelde ağırlayacak olan çift, konukları ayrı ayrı günlerde gelmeyi tercih ettiğinden ulaştırma masraflarına ise karışmayacak.

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