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Düğün hazırlıkları tamam! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sonunda evleniyor

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve sosyetik güzel Melis Sütşurup, üç yıldır bir dargın bir barışık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda nişanla taçlandırmıştı. Sade ve aile arasında bir nişan yapan çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Evlilik hazırlıklarını hızlandıran çiftin nikah detayları belli oldu. İşte Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un düğününe ait detaylar...