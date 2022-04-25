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Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman'ın kombini olay oldu

Çağlar Ökten ile İstanbul'da nikah masasına oturan Seda Sayan'ı yakın arkadaşı Safiye Soyman yalnız bırakmadı. Hatta nikah şahidi olan Safiye Soyman, gelinden daha çok dikkat çekti. Düğüne ve sosyal medyaya ise Safiye Soyman'ın kıyafeti damga vurdu. İşte Safiye Soyman'ın çok konuşulan kıyafeti...