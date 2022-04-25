Seda Sayan’ın nikah şahidi olan Safiye Soyman’ın kombini olay oldu

7 Mayıs'ta Prag'a nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşananlar vize sorunlarından dolayı nikahı İstanbul'da yapma kararı aldı.
Çağlar Ökten ile İstanbul'da nikah masasına oturan Seda Sayan'ı yakın arkadaşı Safiye Soyman yalnız bırakmadı. Hatta nikah şahidi olan Safiye Soyman, gelinden daha çok dikkat çekti. Düğüne ve sosyal medyaya ise Safiye Soyman'ın kıyafeti damga vurdu. İşte Safiye Soyman'ın çok konuşulan kıyafeti...
7 Mayıs'ta Prag'a nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşananlar vize sorunlarından dolayı nikahı İstanbul'da yapma kararı aldı.
Safiye Soyman, çiftin Beşiktaş'taki töreninde giydiği kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başardı.
KIYAFETİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Sadece yakın çevresinin katıldığı bir tören yapan çiftin nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun üstlendi.
Yakın arkadaşının şahidi olan Safiye Soyman, kabarık saçları ve tüy detaylı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Soyman'ın eşofmana benzetilen kıyafeti için "Seda Sayan'ı gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.
KIYAFETE YORUM YAĞDI
Sosyal medyada Soyman'ın tarzına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
Safiye'nin hali ne öyle disko topuna dönmüş
Safiye hamile mi?
Jel tırnak yaptırdığım ilk gün ben de Safiye gibi oluyorum
Safiş cidden gelin kız kardeşi gibi giyinmiş
Safiye yakası tüylü pijama giymiş
Safiye Soyman 23 Nisan kutlamasına giden kız çocukları gibi olmuş